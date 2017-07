Andy Murray - Dustin Brown in diretta, LIVE Wimbledon 2017

La magica atmosfera del Centre Court accoglierà la contesa. Secondo match in programma

Un Bob Marley catapultato su un campo da tennis. Capelli rasta, sorriso stampato sulle labbra e tanto show. Dustin Brown è un professionista con il cuore da appassionato, che gioca ogni match divertendo e divertendosi. E la costanza, ovviamente, non è il suo forte. 6 vittorie a fronte di 15 sconfitte, e zero titoli. Vicino al colpo grosso in due challenger - Surbiton ed Irving - ma la sua corsa si è sempre fermata in semifinale. Talento infinito, 3 su 5 poco efficace, ma Wimbledon può aiutarlo a fare il colpaccio. Vedremo

Brown

Mantenere un 2017 all'altezza era compito arduo e dispendioso; Andy Murray perde subito a Doha per mano di Djokovic ed inanella una serie di sconfitte in ogni torneo a cui prende parte. Unica gioia il trionfo a Dubai contro Verdasco. I pochi punti che difendeva nella prima parte di stagione, sommati ad un Djokovic con più note steccate che acuti celestiali, hanno attutito la caduta. Adesso arriva la seconda parte, tambureggiante l'anno scorso. Si parte con Wimbledon, difende il titolo

Murray

I primi sentori della gloria in quel di Roma, la sconfitta bruciante a Parigi, al Roland Garros, per mano di Djokovic, poi il dominio totale; 7 titoli a fine anno tra cui le ATP Finals, 1 Slam - Wimbledon - 2 Masters 1000 - Shangai, Parigi-Bercy - e 3 ATP 500 - Vienna, Pechino, Queen's. Più il trionfo olimpico in quel di Rio.

Un solo precedente tra i due tennisti, giocato sul duro. Nel lontano 2010 in occasione del 2T dello Slam americano - gli US Open - Murray superó Brown in tre set con il punteggio di 7-5 6-3 6-0

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Andy Murray e Dustin Brown, valido per il 2T di Wimbledon 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia