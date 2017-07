Andy Murray - Fabio Fognini in diretta, LIVE Wimbledon 2017

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Andy Murray e Fabio Fognini, valido per il 3T di Wimbledon 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia

Diretta live Andy Murray - Fabio Fognini

Si gioca nella spettacolare, stupefacente, cornice del Centre Court. Terzo match in scaletta.

Fabio Fognini è l'emblema del made in Italy, del talento puro e genuino. A 30 anni, l'azzurro sta vivendo una delle sue migliori stagioni; segno che - grazie alla tecnologia ed ai progressi medici - l'età media nel tennis si sia ampiamente alzata. La semifinale nel Masters 1000 di Miami, la vittoria contro Murray a Roma, lo smacco a Tsonga ad Indian Wells, ed una capacità sempre maggiore di adattarsi ad ogni superficie. Vero, Fabio rende decisamente di più su terra e cemento, ma su quest'erba lenta e martoriata dal caldo, può dire la sua. Primo turno facile contro l'occasionale Tursunov, poi vittoria importante contro un bombardiere come Vesely. Adesso il N°1.

Fognini - @RedazioneFM / Twitter

Un 2016 - in particolar modo la seconda parte - da brividi, maestoso. Andy Murray di questi tempi trionfava a Wimbledon, ed iniziava un cammino che l'avrebbe visto vincere - a fine anno - qualcosa come 8 titoli suddivisi in 1 Slam - Wimbledon, per l'appunto - 3 Masters 1000 - Roma, Shangai, Parigi-Bercy - 3 ATP 500 - Queen's, Vienna, Pechino - e le Finals a fino anno con chiusura da N°1. A tutto questo aggiungiamo il trionfo a Rio, alle Olimpiadi, in una sfida spettacolare con Juan Martin Del Potro. L'anno in corso, però, ha portato poche gioie nella bacheca del tennista scozzese: un solo titolo - ATP 250 Dubai - tante delusioni e sconfitte scottanti. Ora inizia la fetta di stagione difficile, tortuosa. Tanti punti da difendere, c'è bisogno del miglior Murray. A partire da Londra, a partire da Fabio Fognini

Murray e Brown - Fonte: @Wimbledon / Twitter

Nei 6 precedenti giocati, regna la parità. L'ultimo head to head risale a 2 mesi fa, nella location del Foro Italico, teatro degli Internazionali d'Italia. L'azzurro - versione élite - sbrana un Murray stanco e sfiduciato. Stuzzica la nostra memoria anche la fantastica vittoria in Davis risalente a 3 anni fa: 6-3 6-3 6-4 e punto del 2-2 all'Italia. Ci penserà poi Seppi a trasportare l'italia in semifinale al cospetto dei futuri campioni, della Svizzera di Federer e Wawrinka

