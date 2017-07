Grigor Dimitrov - Roger Federer in diretta, LIVE Wimbledon 2017

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Grigor Dimitrov e Roger Federer, valido per il 4T di Wimbledon 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia

Si gioca nella spettacolare, stupefacente, cornice del Centre Court. Terzo match in scaletta.

Roger Federer continua a cullare il sogno proibito, l'etereo torneo. I suoi sostenitori più incalliti fremono, fermentano come fossero birre da mettere in commercio. Per ora, un 2017 d'oro: Australian Open, Sushine Double - Indian Wells, Miami - ed Halle nella sua bacheca. A Wimbledon ha esordito contro Dolgopolov, giocando un set e tre game prima di beneficiare del ritiro dell'avversario. E' stato poi il turno di Lajovic, il quale ha lottato un solo set. Di diversa entità il match contro M.Zverev; tirato e combattuto, anche se l'elvetico ha dato sempre l'impressione di avere in pugno le redini del match. Ora ostacolo Dimitrov

Federer - Fonte: @Wimbledon / Twitter

Essere Grigor Dimitrov non è facile, doversi sobbarcare continui parallelismi con Federer è un peso sul groppone non indifferente. La gente ti chiede di fare il salto di qualità, di brillare, anche quando tu non riesci. Semplicemente perché per sostare lassù occorre una costanza che hanno in 4. Una abbastanza deludente - tralasciando la semifinale agli AO - ma un Wimbledon - finora - positivo per il bulgaro, il quale ha incrociato la racchetta con Schwartzman al 1T: 1° set lottato e vinto al tie-break, periodico 6-2 per vincere la gara. Passeggiata di salute con Baghdatis e passerella con Sela: doppio 6-1 prima del ritiro dell'israeliano. Adesso c'è la montagna Federer, ma Grisha è carico

Dimitrov - Fonte: @LaCanteraDep / Twitter

Nei 5 precedenti giocati, dominio elvetico. Federer ha vinto tutti e 5 i match, domani sarà la prima sfida su erba. L'ultimo head to head risale al 3T degli Australian Open 2016: il talento di Basilea sconfigge colui che - a detta di molti - si avvicina più alle sue caratteristiche, 6-4 3-6 6-1 6-4 il punteggio finale. Gli altri 4 incontri si suddividono equamente tra Basilea e Brisbane