Milos Raonic - Roger Federer in diretta, LIVE Wimbledon 2017

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Milos Raonic e Roger Federer, valido per i QF di Wimbledon 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia

Roger Federer continua a cullare un sogno che sembrava proibito ad inizio stagione. Ed invece il 2017 gli ha riservato emozioni forti; il 18° Slam con la vittoria in Australia, il Sushine Double ed Halle, dopo aver saltato precauzionalmente l'intera stagione sul rosso. Nel suo percorso a Londra non ha perso un set. Al 1T ha beneficiato del ritiro di Dolgopolov, quando era avanti un set e 3-0. Lajovic lo ha stuzzicato solo nel primo set; vinto il tie-break, Fed Express ha iniziato a correre. Al 3T ecco Mischa Zverev; match vinto con astuzia, senza strafare, giocando i punti importanti. Ottavi celestiali con Dimitrov; tre set veloci per volare ai QF

Un anno interlocutorio per Milos Raonic. Il 2017 ha visto scendere la sua incidenza sul circuito, tra stop - prolungati o meno - e poca fiducia. Due finali - Delray Beach/ Istanbul - perse entrambe, quarti ed ottavi rispettivamente agli Australian Open ed al Roland Garros. A Londra, esordio non facile contro Struff; il tedesco lo costringe a due tie-break ma cede ugualmente in tre set. Astrusa anche la pratica Youzhny: il N°82 ATP vince il primo, poi alza bandiera bianca dopo 4 set lottati. Chirurgica la vittoria contro Ramos-Vinolas al 3T, maturata dopo 2 h e 20. Infine ottavo thriller al cospetto di Sascha Zverev: 5 set per avere la meglio sul talentino teutonico

Sono 12 i confronti totali tra i due tennisti. Federer ha trionfato 9 volte, Raonic - dal canto suo - ha vinto 2 dei 3 precedenti nelle ultime 2 sfide. L'ultimo head to head lo ricordiamo tutti, risale a Wimbledon 2016. Il canadese vince il primo, perde i due successivi, prima di bagnare il suo ritorno in grande stile, vincendo 4° e 5° set. Perderà da Murray in finale

