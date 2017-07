Roger Federer - Tomas Berdych in diretta, LIVE Wimbledon 2017

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Roger Federer e Tomas Berdych, valido per i QF di Wimbledon 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia.

Diretta live Roger Federer - Tomas Berdych

Solita stagione sufficiente per Tomas Berdych, il quale ha costruito un'intera carriera sulla costanza. Semifinale in Qatar e Rotterdam, finale a Lione. Con la stagione su erba, il ceco ha ripreso a macinare il suo miglior tennis. Al 1T sfida Chardy; vince il primo, perde il secondo, poi corre via verso il 2T. Qui è opposto ad Harrison; l'americano gli sfila un set ma Tomas chiude in 4. Al 3T; compito facile contro un Ferrer in caduta libera, mentre agli ottavi lotta serrata contro Thiem. I due vanno al 5° set, la spunta il ceco 6-3. Ai quarti, incrocio proibito contro Djokovic. Per tutta la partita, però, Nole accusa problemi all'avambraccio, e ad inizio 2° set è costretto al ritiro.

Il sogno proibito, lontano, inarrivabile, si sta sciogliendo a poco a poco. I malanni fisici di Murray e Djokovic, oltre alla prematura sconfitta di Nadal, aprono le porte del paradiso a Roger Federer. E' l'unico Fab Four rimasto, e gli altri tre contendenti al trono sono alla porta. Esordisce contro Dolgopolov; vince un set, poi beneficia del suo ritiro per passare al 2T. Qui incrocia la racchetta con Lajovic; c'è match solo nel primo set, poi è dominio elvetico. 3T al cospetto di Mischa Zverev; astuzia ed intelligenza tattica lo portano a trionfare in tre set. Ottavi dove è opposto a Dimitrov; sulla carta partita insidiosa, nella realtà mattanza tennistica. Ai quarti arriva il momento di Raonic; due set celestiali, tie-break del terzo da vero campione. Adesso sfida Berdych

Sono 24 i precedenti totali, comanda Federer con 18 vittorie. L'ultimo head to head risale a 4 mesi fa, al Masters 1000 di Miami; vittoria sofferta per l'elvetico, al cospetto di Un Berdych ha sfiorato più volte la vittoria finale, cedendo solo al tie-break del terzo. I 2017 ci ha regalato anche un'altro scontro: agli Australian Open, Federer surclassa Berdych in tre set veloci

