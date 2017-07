Marin Cilic - Roger Federer in diretta, LIVE Wimbledon 2017 (15:00)

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Marin Cilic e Roger Federer, valido per la finale di Wimbledon 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia.

Diretta live Marin Cilic - Roger Federer

Accarezzare il sogno con mano, sfiorare l'infinito attraversando l'All England Club. Il 18° titolo, raggiunto in Australia, lo ha vestito di una coltre d'immortalità, ma Roger Federer vuole trionfare nel suo giardino, dopo 5 anni in cui ha provato a superare Sampras. Ora ha un'altra possibilità, il pubblico attende un epilogo che profuma di miracolo. Al 1T incrocia la racchetta con Dolgopolov; sopra di un set e di un break, approfitta del ritiro dell'ucraino per superare il turno. Al 2T doma Lajovic, attivo solo nel 1° set, 3T in cui piega M.Zverev dopo un'onesta lotta imbastita dal teutonico. Al 4T delizia il pubblico spazzando via la sua copia sbiadita Dimitrov, QF dove si fa beffe di Raonic, vendicando la debacle dell'anno scorso. SF con Berdych; lo supera con doppio tie-break e 6-4 finale

Federer - Fonte: @Wimbledon / Twitter

Marin Cilic - Roger Federer diretta live

Marin Cilic è uno dei tanti ragazzi che vede realizzarsi il proprio sogno: giocare una finale a Wimbledon. Un 2017 in crescendo, con il croato protagonista di un maturazione fisica e mentale volta a cancellare i primi mesi disastrosi. Finale al Queen's, ora a Church Road. Al 1T affronta Kohlschreiber; 3 set bastano per estrometterlo da torneo. 2T con Mayer; il teutonico lotta, si prodiga, porta un set al tie-break ma cede mestamente in 3 set. Stessa sorte per Johnson, costretto ad arrendersi al croato dopo 2h ed 11m di lotta. Triplo 6-2 roboante a Bautista Agut nel match valido per il 4T, poi lotta con Muller ai QF. Il croato risolve la pratica 6-1 al 5°. Grande lotta in SF con la sorpresa Querrey, il quale saluta il torneo dopo 4 set

Cilic - Fonte: @Wimbledon / Twitter

Marin Cilic - Roger Federer live

Sono 7 i confronti totali, Federer comanda con 6 vittorie. L'ultimo head to head risale all'anno scorso, qui nel teatro di Wimbledon. Cilic sembra imbattile, una spina nel fianco che sgonfia il tennis di Federer. Sale 2-0, ma subisce il ritorno in grande stile del maestro elvetico. Break nel 3°, tie thriller nel 4°, break nel 5°. Roger rimonta, Wimbledon ai piedi. L'unico confronto perso risale al 2014, in quel di New York. Cilic è un rullo, non trema nei momenti clou e si prende la finale agli Us Open, poi vinta contro Nishikori

La preview del match, offerta dalla nostra redazione

Federer - Cilic - Fonte: @ATPWorldTour / Twitter

Marin Cilic - Roger Federer diretta