ATP Umago - Impresa Cecchinato, oggi Giannessi

Il torneo di Umago si apre, per quel che concerne il tabellone principale, con un botto azzurro. Marco Cecchinato supera, sulla terra croata, la quinta testa di serie, Gilles Simon. Prestazione splendida per il tennista italiano, perfetto nel giostrare col servizio nel set d'apertura - ingiocabile con la prima - pungendo in risposta un Simon alterno. Nel secondo, con Cecchinato avanti di un break, il ritorno transalpino, filotto e terzo parziale, con i rischi del caso. Qui, ancora Cecchinato, di carattere e tennis, 61 per firmare una delle migliori vittorie di carriera.

Si chiude invece l'avventura di Donati e Napolitano, a caccia di un posto nel main draw. Donati cede piuttosto nettamente a Trungelliti, mentre Napolitano si arrende a Zekic.

Il torneo ospita diversi alfieri di casa italia, oggi tocca a Giannessi, impegnato sul campo 2, nel tardo pomeriggio, con la wild card Marc Polmans. Giannessi, di recente al Challenger di Perugia, sconfitta al secondo turno con Caruso, parte con i favori del pronostico.

Sul campo principale, da seguire il debutto di Benoit Paire, fermato a Wimbledon da Murray e qui protagonista nella parte bassa del tabellone. Gioca con il connazionale De Schepper. Esame di maturità anche per Coric, atteso dallo specialista Berlocq. Si trova invece sull'uno Vesely. Il bombardiere ceco, possibile rivale di Lorenzi ai quarti, duella con Gombos.

Risultati

ROUND OF 32

[ITA] Marco Cecchinato DEFEATS (5) [FRA] Gilles Simon 61 36 61

(WC) [CRO] Ivan Dodig DEFEATS [ROU] Marius Copil 64 76(4)

2ND ROUND QUALIFYING

(5) [HUN] Attila Balazs DEFEATS (1) [RUS] Andrey Rublev 63 75

(2) [FRA] Kenny De Schepper DEFEATS (7) [CRO] Franko Skugor 16 76(2) 76(7)

(3) [ARG] Marco Trungelliti DEFEATS (8) [ITA] Matteo Donati 62 64

(6) [SRB] Miljan Zekic DEFEATS (4) [ITA] Stefano Napolitano 63 75

Programma

STADIUM GORAN IVANISEVIC STARTS AT 5:30 PM

1ST RD (7) Benoit Paire VS (Q) Kenny De Schepper

NOT BEFORE 8:00 PM

1ST RD Carlos Berlocq VS (6) Borna Coric

1ST RD Joao Sousa VS Aljaz Bedene

NEXT GEN ARENA STARTS AT 5:00 PM

1ST RD (8) Jiri Vesely VS Norbert Gombos

1ST RD (Q) Attila Balazs VS Damir Dzumhur

COURT 1 STARTS AT 5:00 PM

1ST RD Andrej Martin VS Denis Istomin

1ST RD Radu Albot VS (Q) Miljan Zekic

1ST RD Mikhail Youzhny VS Nicolas Kicker

COURT 2 STARTS AT 5:00 PM

1ST RD (WC) Marc Polmans VS Alessandro Giannessi

COURT 4 STARTS AT 5:00 PM

1ST RD Rogerio Dutra Silva VS (Q) Marco Trungelliti