ATP - Bastad e Newport, i programmi - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

ATP Bastad

Sul rosso di Svezia, giornata di primo turno. Il Centrale accoglie il veterano Tommy Haas, sorpreso a Wimbledon da Bemelmans. Gioca con Bagnis, sudamericano specialista della superficie. L'istrionico Brown attende il solido Bellucci, interessante incrocio tra Delbonis e Ferrer. Ultime gocce di sudore per lo spagnolo, al tramonto di una nobile carriera. Infine Verdasco. "Pesca" il padrone di casa Ymer, presente grazie ad una wild card.

Sull'1, occhi su Gulbis. Pennellate di talento a Wimbledon, un ritorno inatteso. Trova De Greef, sulla carta poca cosa, ma è Gulbis, indecifrabile. Da valutare la condizione di Dolgopolov, ai Championships fuori al primo turno. Ritiro nel corso del match con Roger Federer. Circoletto rosso per Basilashvili - Zeballos, sulla terra possono regalare una partita di livello.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (WC) Tommy Haas VS Facundo Bagnis

1ST RD Thomaz Bellucci VS Dustin Brown

1ST RD (8) David Ferrer VS (Q) Federico Delbonis

1ST RD (6) Fernando Verdasco VS (WC) Elias Ymer

BANA 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Andrey Kuznetsov VS Jan-Lennard Struff

1ST RD Renzo Olivo VS Jeremy Chardy

1ST RD (Q) Maximilian Marterer VS (7) Diego Schwartzman

1ST RD (PR) Ernests Gulbis VS (Q) Arthur De Greef

BANA 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Thiago Monteiro VS Dusan Lajovic

1ST RD Alexandr Dolgopolov VS (Q) Leonardo Mayer

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS (9) Horacio Zeballos

ATP Newport

Più povero il programma a Newport. In attesa di Isner e delle prime teste di serie, spazio ad incontri di secondo piano. Una sola testa di serie sul campo principale. Lukas Lacko lotta con Reilly Opelka. Il qualificato Ebden, a seguire, sfida Rajeev Ram. Sull'uno, il colosso Groth, giocatore che sul verde offre il meglio del repertorio, osserva Krajicek. Sul due, a completare il quadro, Estrella Burgos. Affronta Kravchuk.

STADIUM STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (WC) Michael Mmoh VS Akira Santillan

1ST RD (6) Lukas Lacko VS Reilly Opelka

1ST RD (Q) Matthew Ebden VS (WC) Rajeev Ram

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Austin Krajicek VS (Q) Sam Groth

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (5) Victor Estrella Burgos VS Konstantin Kravchuk

1ST RD (Q) Frank Dancevic VS (7) Tennys Sandgren