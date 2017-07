ATP Umago - Avanza Giannessi, oggi Lorenzi e Cecchinato

Alessandro Giannessi supera la wild card australiana Marc Polmans 64 al terzo e approda al secondo turno, rinsaldando il contingente azzurro sul rosso di Umago. Sorpresa nel derby di Francia. Benoit Paire incappa nella classica giornata "no" e cede al connazionale De Schepper. Il LL Rublev piega lo specialista Berlocq. In data odierna, due tennisti di casa Italia, Cecchinato e Lorenzi.

Cecchinato, in semifinale al Challenger di Milano e poi KO con Nishikori a Wimbledon, ha un'occasione interessante con il croato Dodig. Per il colosso di casa, poche partite in questo scorcio di stagione. Dopo Madrid, qualificazioni a Nottingham - ritiro prima del secondo turno con Pospisil - e approdo ad Umago. Esordio ok con Copil, ora Cecchinato, di certo più abituato alle rincorse in rosso. Lorenzi gioca invece con Bedene. Un unico precedente, al Challenger di Irving. 64 76 per il britannico. La superficie favorisce, ovviamente, Lorenzi, reduce da un buon torneo a Wimbledon, con il successo nel main draw con Zeballos. Discorso analogo per Bedene, fermato da Muller al terzo giro.

Rientra nel circuito anche David Goffin, prima testa di serie del torneo. Problemi fisici e lungo stop, ultimo match al Roland Garros, forfait al terzo turno. Sfida Attila Balazs, ungherese proveniente dalle qualificazioni e fatale al bosniaco Dzumhur.

Risultati

ROUND OF 32

(Q) [FRA] Kenny De Schepper DEFEATS (7) [FRA] Benoit Paire 62 46 63

(8) [CZE] Jiri Vesely DEFEATS [SVK] Norbert Gombos 64 60

[MDA] Radu Albot DEFEATS (Q) [SRB] Miljan Zekic 64 60

(Q) [HUN] Attila Balazs DEFEATS [BIH] Damir Dzumhur 63 06 75

[GBR] Aljaz Bedene DEFEATS [POR] Joao Sousa 63 46 64

[BRA] Rogerio Dutra Silva DEFEATS (Q) [ARG] Marco Trungelliti 61 62

[ITA] Alessandro Giannessi DEFEATS (WC) [AUS] Marc Polmans 673 63 64

[ARG] Nicolas Kicker DEFEATS [RUS] Mikhail Youzhny 63 75

[SVK] Andrej Martin DEFEATS [UZB] Denis Istomin 63 62

(LL) [RUS] Andrey Rublev DEFEATS [ARG] Carlos Berlocq 62 64

Programma

STADIUM GORAN IVANISEVIC STARTS AT 5:30 PM

2ND RD (8) Jiri Vesely VS Radu Albot

NOT BEFORE 8:00 PM

2ND RD (1) WC David Goffin VS (Q) Attila Balazs

NEXT GEN ARENA STARTS AT 5:00 PM

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (WC) Ivan Dodig VS Marco Cecchinato

2ND RD Aljaz Bedene VS (4) Paolo Lorenzi