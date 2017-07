ATP Umago - Debutta Fognini, avanza Lorenzi

Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Alterne fortune per i tennisti italiani impegnati sul rosso croato. Ad Umago, avanza Paolo Lorenzi, esce invece Marco Cecchinato. Lorenzi supera in due set Bedene, mostrando la consueta solidità nelle fasi cruciali della partita, Cecchinato, di contro, dopo un buon avvio, cede al ritorno del padrone di casa Dodig. Il tie-break del secondo parziale - chiuso 8 punti a 6 - segna l'ascesa di Dodig e l'inesorabile caduta di Cecchinato. Esordio difficile per David Goffin. Al rientro, il belga incappa nel tenace Balasz, sbanda nel secondo, colpito a più riprese dal rovescio del rivale, prima di ritrovare misure e colpi nel parziale decisivo. Infine, il ceco Vesely piega Albot.

Altri due azzurri in campo quest'oggi. Dopo il buon match a Wimbledon con Murray - sconfitta in quattro set non senza rimpianti - Fognini attende lo specialista argentino Kicker, in campo di recente a Perugia e bravo ad eliminare in due Youzhny. Favorito Fognini, importante però riallacciare subito i fili con la terra battuta. Il match è in programma in apertura di giornata sul Centrale, in serata, poi, Gael Monfils. Anche per il francese si tratta del primo incontro post Wimbledon. Buona campagna sull'erba, con la finale ad Eastbourne. Trova Dutra Silva, battuto lo scorso anno alle Olimpiadi di Rio.

Nella Next Generation Arena, al termine del confronto tra Martin e Rublev, spazio al nostro Giannessi. Vittoria in rimonta con Polmans, ora sfida De Schepper. Il francese proviene dalle qualificazioni e ha dalla sua la pesante affermazione con il connazionale Paire. Tra De Schepper e Giannessi, un precedente, nel 2015 al Challenger di Cordenons. W De Schepper, 60 76.

Risultati

(1) WC [BEL] David Goffin DEFEATS (Q) [HUN] Attila Balazs 64 67(7) 62

(4) [ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS [GBR] Aljaz Bedene 75 63

(8) [CZE] Jiri Vesely DEFEATS [MDA] Radu Albot 76(3) 62

(WC) [CRO] Ivan Dodig DEFEATS [ITA] Marco Cecchinato 36 76(6) 62

Programma

STADIUM GORAN IVANISEVIC STARTS AT 5:30 PM

2ND RD (3) Fabio Fognini VS Nicolas Kicker

NOT BEFORE 8:00 PM

2ND RD Rogerio Dutra Silva VS (2) Gael Monfils

NEXT GEN ARENA STARTS AT 5:00 PM

2ND RD Andrej Martin VS (LL) Andrey Rublev

2ND RD (Q) Kenny De Schepper VS Alessandro Giannessi