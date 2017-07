ATP - Challenger San Benedetto, Day 4: i risultati

Gaio - Fonte: Circolo Tennis Maggioni / Facebook

Ultimi 4 match di 2T alla San Benedetto Tennis Cup, con il programma che si si allinea ai quarti di finale, i quali andranno in scena domani. Scopriamo i risultati

F.Coria - F.Gaio 6-0 7-6(7)

Sobbarcarsi un'eredità pesante non è compito da tutti. Dover per forza rimarcare le stigmate di un giocatore passato, è tutto fuorché una passeggiata. Lo sa bene Federico Coria, fratello di Guillermo, ricordato da molti per l'epica finale agli Internazionali contro Nadal griffata 2005, ed ancor prima per la finale persa in quel di Parigi. A tenergli testa Federico Gaio, campione in carica della San Benedetto Tennis Cup. Il primo set e un dominio assoluto, più per demeriti dell'azzurro che per meriti del suo dirimpettaio. Il dritto non entra praticamente mai, ed il rovescio risulta flebile, mille e molto leggibile. Ne viene fuori un monologo argentino, un bagel che si materializza dopo 20 minuti. Gaio è bravo a riordinare pensieri e ad incanalare il gioco nella giusta corsia. Commette meno unforced, varia e cerca spesso la rete; tattica efficiente, che gli permette di strappare il servizio a Coria nel 3^ game. L'idillio non dura molto, il sudamericano riacciuffa il set e lo trasporta al tie-break, dove piazza la zampata vincente

L.Vanni - J.Hernandez-Fernandez 7-5 4-6 4-6

Brilla il programma dei quarti di finale con la sfida tra Luca Vanni ed Jose Hernandez-Fernandez, due tennisti che fanno della solidità e della potenza il loro punto di forza, giocando sempre al limite e contenendo poco. Il match intraprende la rotta dell'equilibrio sino al 3-3, quando il tennista della Repubblica Dominicana trova sorte favorevole in risposta effettua il break a 15. Vanni riacciuffa l'avversario sul 5-5 e scocca l'affondo vincente nel 12^ game. Il secondo parziale vede l'immediato riscatto di Hernandez-Fernandez, bravo a mischiare le carte in tavola a Vanni. Va subito avanti di un break, chiudendo il sipario in battuta. Rischia qualcosa nel corso dell'ultimo game, ma ricuce con merito e fa scivolare il match al 3^ set. Qui, fatale il break subito dall'azzurro nel 7^ game dove fioccano errori. Passa Hernandez-Fernandez