ATP Umago - Semifinale azzurra, fuori Fognini

Foto: Croatia Open - Twitter

Il torneo di Umago riserva soddisfazioni importanti al tennis italiano. Nota dolente l'uscita prematura di Fabio Fognini, terza testa di serie del torneo, battuto dal LL russo A.Rublev. Fognini si aggiudica il prolungamento d'apertura a 5, ma gioca poi un secondo set in tono minore e, ancora al tie-break, cede il terzo e decisivo parziale. A cancellare la delusione, il doppio successo di Lorenzi e Giannessi. Lorenzi prevale in tre sul ceco Vesely. Partita di carattere, nelle corde dell'alfiere italiano, preso a pallate in avvio, ma in grado di assorbire la scossa e ripartire. 16 Vesely, poi il ritorno di Lorenzi, 75 63. Straordinaria anche la performance di Giannessi, prima un set sotto e poi a un passo dal baratro nel terzo con Dutra Silva. Riscossa e chiusura, 7 giochi a 5.

Lorenzi e Giannessi, in serata, si sfidano per un posto in finale. Terzo confronto tra i due, con Lorenzi in vantaggio 2-0. Entrambi i match a Caltanissetta, il primo nel 2016, a livello di semifinale, il secondo nella stagione corrente, valido per il titolo.

La prima semifinale oppone invece il croato Dodig - presente grazie a una wild card - e A. Rublev, ripescato dopo la sconfitta in sede di qualificazione con Balasz. Per Dodig, quarto nobile, lesto il croato ad approfittare di un Goffin non certo al meglio della condizione. Come detto, per Rublev, lo scalpo Fognini. Seconda fermata, sussulto di Dodig a Wimbledon nel 2015, ad Umago, invece, può definitivamente esplodere il talento di Rublev.

Risultati

(WC) [CRO] Ivan Dodig DEFEATS (1) WC [BEL] David Goffin 75 63

(LL) [RUS] Andrey Rublev DEFEATS (3) [ITA] Fabio Fognini 67(5) 62 76(2)

(4) [ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS (8) [CZE] Jiri Vesely 16 75 63

[ITA] Alessandro Giannessi DEFEATS [BRA] Rogerio Dutra Silva 67(3) 62 75

Programma

STADIUM GORAN IVANISEVIC STARTS AT 5:30 PM

SF (WC) Ivan Dodig VS (LL) Andrey Rublev

NOT BEFORE 8:00 PM

SF (4) Paolo Lorenzi VS Alessandro Giannessi