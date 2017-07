ATP - Semifinali a Bastad e Newport

La settimana ATP volge al termine e i diversi tornei giungono così nella fase decisiva. Ad Umago, Croazia, Giannessi e Lorenzi si contendono un posto in finale, spostiamo ora l'attenzione su Bastad e Newport. Certamente più interessante, per protagonisti, il rosso svedese. Nel primo pomeriggio, le due semifinali. Dolgopolov, dopo aver brillantemente superato i problemi fisici manifestati a Londra - ritiro al primo turno nel corso del match con Federer - ha condotto un ottimo torneo, superando Mayer, uno specialista come Zeballos e infine Khachanov. L'ucraino trova ora Kuznetsov, tennista russo particolarmente solido e difficile da piegare. Esistono due precedenti, entrambi favorevoli a Dolgopolov. Il primo è targato 2008, Futures in Russia, sigillo al terzo. Il secondo riporta a un torneo Challenger ad Orbetello, anche qui match piuttosto equilibrato e vittoria in rimonta dell'ucraino.

Il secondo confronto oppone invece due spagnoli, Ferrer e Verdasco. Ferrer è al tramonto di una leggendaria carriera, ma sulla terra riesce ancora ad emergere, in virtù, soprattutto, di un carattere mai domo. 76 al terzo a Laaksonen e semifinale. Di altra fattura l'affermazione di Verdasco, splendido con Ramos Vinolas. Sono ben 21 i precedenti, 14 favorevoli a Ferrer. Ultimo incrocio a Madrid, due anni fa. 64 al terzo David. Verdasco appare favorito, ma è match aperto a più soluzioni.

Il programma

Campo Centrale - Ore 13

Kuznetsov - Dolgopolov

Ferrer - Verdasco

Newport - Sorprese sull'erba di Newport. John Isner conferma il successo d'apertura, controlla Novikov e mantiene il suo status di primo giocatore del torneo. Cade, invece, Ivo Karlovic, fatale il prolungamento del terzo parziale con il tedesco Gojowczyk. Proprio quest'ultimo scende in campo per primo, oggi, contro Ebden. Nessun match in archivio, occasione per entrambi.

Isner deve respingere, nella seconda semifinale, il connazionale Fratangelo, protagonista, qualche ora fa, di un quarto di alto livello con il transalpino Herbert, risolto solo al terzo set. Curiosità, tre successi sempre al terzo per Fratangelo, rinvigorito dal verde di casa.

Il programma

Campo Centrale - Ore 14 (ora di Newport)

Ebden - Gojowczyk

Isner - Fratangelo