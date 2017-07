ATP - Lorenzi batte Giannessi ed è in finale ad Umago

Paolo Lorenzi conferma tradizione positiva con Alessandro Giannessi e si aggiudica la semifinale sul rosso di Umago in tre set. L'avvio di Lorenzi è chirurgico, concede le briciole al servizio e sfrutta con puntualità due occasioni. Rottura ed allungo, 62. Giannessi riesce ad incidere maggiormente in risposta nel secondo, con superiore fiducia incrina il braccio del più esperto connazionale e trascina il match al terzo. 46. Qui Lorenzi ritrova il suo classico tennis di corsa e sacrificio, punge spesso sulla prima di Giannessi e si guadagna l'atto conclusivo. 63.

L'avversario odierno è il giovane russo Andrey Rublev. Il rientro in tabellone da LL dopo la sconfitta al secondo turno di qualificazione con Balasz. Poi un cammino splendido, colorato da successi inattesi, contro avversari dalle diverse caratteristiche. Ai quarti, squillo con Fognini, in semifinale il punto contro il potente Dodig, trascinato dal pubblico di casa. Il talento di Rublev è cristallino, ma non ancora sbocciato in via definitiva.

Nessun precedente, in carriera, tra Lorenzi e Rublev. Paolo vanta, nel 2017, le migliori cose ovviamente sul rosso, superficie che ne esalta le peculiarità. Di recente il titolo a Caltanissetta, ma, a un livello più alto, anche la semifinale a Budapest con Pouille e la finale a Quito. Rublev è, invece, in un buon periodo, qualificazioni e secondo turno a Wimbledon, quarti con Khachanov ad Halle. Sottotono la parentesi su terra, positivo invece l'avvio sul cemento.

La finale è in programma in serata sul centrale.

F (LL) Andrey Rublev VS (4) Paolo Lorenzi