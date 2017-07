ATP Gstaad - Oggi Lorenzi, Goffin e Bautista Agut

Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

A Gstaad, un frullato di incontri di primo e secondo turno ad arricchire la giornata. Ieri, alcuni interessanti risultati, il successo dell'olandese Haase con uno specialista del rosso come Olivo, l'affermazione di Brown sulla settima testa di serie, il serbo Lajovic, poi il sigillo di Sousa con Giraldo. Infine, l'uscita di scena dell'ucraino Dolgopolov, fermato in tre set da T.Monteiro, e la W di Albot con Youzhny. Come detto in avvio, programma ricco ed un azzurro in campo, Paolo Lorenzi. Gioca sul campo principale, secondo incontro in agenda. Affronta lo svizzero Chiudinelli. Bilancio negativo, 2-3, ma nel 2016 due successi al quinto in Davis, proprio su questa superficie.

Gulbis - ritorno ad ottimo livello a Wimbledon, 2T a Bastad - impugna la racchetta con il qualificato Brands, nel pomeriggio il brasiliano Bellucci attende Laaksonen. Altro esame anche per Goffin, prima forza del torneo. Dopo la prematura uscita ad Umago, riparte con Albot. Unico precedente a Sofia, lo scorso anno. 63 al terzo per il belga.

Sul campo n.1, la seconda testa di serie, Roberto Bautista Agut. Rientro nel circuito dopo il terzo slam del 2017 - 4T con Cilic - duella con il qualificato Gleb Sakharov. In precedenza, T.Monteiro - Haase e Brown - Istomin.

Risultati

(6) [NED] Robin Haase DEFEATS [ARG] Renzo Olivo 61 64

[GER] Dustin Brown DEFEATS (7) [SRB] Dusan Lajovic 63 76(3)

(8) [POR] Joao Sousa DEFEATS [COL] Santiago Giraldo 63 63

[MDA] Radu Albot DEFEATS [RUS] Mikhail Youzhny 46 76(6) 75

[BRA] Thiago Monteiro DEFEATS [UKR] Alexandr Dolgopolov 765 36 63

Programma

ROY EMERSON ARENA STARTS AT 10:30 AM

1ST RD (Q) Daniel Brands VS (PR) Ernests Gulbis

NOT BEFORE 12:00 NOON

1ST RD (5) Paolo Lorenzi VS (WC) Marco Chiudinelli

NOT BEFORE 3:00 PM

1ST RD Thomaz Bellucci VS Henri Laaksonen

NOT BEFORE 5:00 PM

2ND RD (1) David Goffin VS Radu Albot

COURT 1 STARTS AT 10:30 AM

NOT BEFORE 12:00 NOON

2ND RD Thiago Monteiro VS (6) Robin Haase

2ND RD Dustin Brown VS Denis Istomin

2ND RD (Q) Gleb Sakharov VS (2) Roberto Bautista Agut