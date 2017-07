ATP Gstaad - Fognini e Lorenzi in campo

Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Poche sorprese nel mercoledì svizzero. Avanzano i principali favoriti, non senza qualche patema. David Goffin cade nella ragnatela di Albot, confermando di non essere al meglio della condizione. Dopo una pessima partenza, il belga risale, ma servono due tie-break per conquistare un posto al terzo turno. Meno problemi ha Bautista Agut per reprimere il transalpino Sakharov, mentre prosegue l'ottimo torneo di Robin Haase, periodico 75 a T.Monteiro.

Per quel che concerne i match di primo turno, da sottolineare la vittoria in due set del nostro Lorenzi su Chiudinelli e il sigillo di Gulbis con Brands. Decisamente più lottato l'incontro tra Laaksonen, padrone di casa, e il brasiliano Bellucci, con affermazione del primo 75 al terzo.

Quattro partite in programma quest'oggi, utili a rifinire il secondo turno. Nella Roy Emerson Arena, debutto per Fabio Fognini, presente qui grazie ad una wild card. Dopo l'eliminazione al secondo turno ad Umago per mano di Rublev, con conseguente polemica via social, Fognini attende Norbert Gombos. Primo incrocio in carriera tra i due, Fabio favorito. In precedenza, intrigante la lotta tra Lorenzi e Gulbis. Differenti principi di tennis, la feroce resistenza del primo va ad impattare sul talento alterno del secondo.

Da valutare, poi, la condizione di Feliciano Lopez. Splendido sull'erba lo spagnolo - finale a Stoccarda, titolo al Queen's - ma costretto al ritiro a Wimbledon. Bussa nuovamente alla porta del circuito sul rosso, trova il qualificato Hanfmann. Infine, Laaksonen - Sousa.

Risultati

(1) [BEL] David Goffin DEFEATS [MDA] Radu Albot 26 76(7) 76(7)

(2) [ESP] Roberto Bautista Agut DEFEATS (Q) [FRA] Gleb Sakharov 64 63

(6) [NED] Robin Haase DEFEATS [BRA] Thiago Monteiro 75 75

[UZB] Denis Istomin DEFEATS [GER] Dustin Brown 63 61

ROUND OF 32

(5) [ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS (WC) [SUI] Marco Chiudinelli 76(2) 63

(PR) [LAT] Ernests Gulbis DEFEATS (Q) [GER] Daniel Brands 64 64

[SUI] Henri Laaksonen DEFEATS [BRA] Thomaz Bellucci 76(2) 67(4) 75

Programma

ROY EMERSON ARENA STARTS AT 10:30 AM

2ND RD (5) Paolo Lorenzi VS (PR) Ernests Gulbis

NOT BEFORE 12:00 NOON

2ND RD Norbert Gombos VS (4) WC Fabio Fognini

NOT BEFORE 3:00 PM

2ND RD (3) Feliciano Lopez VS (Q) Yannick Hanfmann

NOT BEFORE 5:00 PM

2ND RD Henri Laaksonen VS (8) Joao Sousa