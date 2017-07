ATP Amburgo - Day 4, i risultati

Khachanov - Fonte: @ATPWorldTour / Twitter

Al German Tennis Championships in onda ad Amburgo, nella giornata di ieri - nei due match validi per il 2T - sono scesi in campo Florian Mayer e Diego Schwartzman, opposti rispettivamente ad Andrey Kuznetsov e Cedrik-Marcel Stebe. Oggi il programma sviscera i 6 match restanti, allineando il tabellone ai QF. Torna in campo l'amato David Ferrer, fari puntati anche su Karen Khachanov, Gilles Simon e Benoit Paire. Scopriamo i risultati

Centre Court

Il gladiatore spagnolo rinato in Svezia, a Bastad, dopo quasi due anni di anni di astinenza, fa scalo in Germania. David Ferrer supera Basilashvili all'esordio, poi incrocia la racchetta con Federico Delbonis, già battuto a Bastad settimana scorsa. Il copione - però - è diverso: il sudamericano parte in sordina, rimonta l'iniziale svantaggio, vince il primo in volata e impacchetta l'upset nel secondo. Calcano poi il centrale Karen Khachanov e Aljaz Bedene; il russo piega di forza il suo dirimpettaio solo al terzo set, costruendosi un break sul 4-4, dopo che quest'ultimo aveva timbrato il precedente con il punteggio di 7-5. Philipp Kohlschreiber e Gilles Simon sono i protagonisti del terzo incontro in scaletta, programmato nel primo pomeriggio. Match piacevole, spalmato su tre set; vince e convince il tedesco, rimandato un Simon che continua a collezionare risultati avversi in questo 2017. Da un Mayer - già proiettato ai quarti di finale - ad un altro; Leonardo Mayer - LL, e vincitore del torneo nel 2014 - prova a smussare una stagione che l'ha visto scivolare fuori dai 100. A Bastad elimina il N°1 del seeding Ramos-Vinolas, prima di affrontare Jan-Lennard Struff. Match mai in bilico, con il sudamericano in pieno possesso delle attività; 7-5 6-2 e QF.

Court 1

Due match sul campo 1. Aprono Nicolas Kicker e Benoit Paire. Chirurgico il sudamericano, al quale bastano due set per regolare la 5° TDS del torneo. Dopo aver vinto la maratona con Verdasco, Jiri Vesely incrocia la racchetta con Horacio Zeballos: doppio 6-4 e match in cassaforte.

I risultati