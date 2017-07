ATP Gstaad, risultati e programma. Fuori Lorenzi, oggi Fognini - Gulbis

Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Ernests Gulbis si conferma cavallo di razza, talento in grado di accendersi in qualunque contesto. A Gstaad, secondo turno d'eccellenza con Paolo Lorenzi, braccio di ferro lungo tre set. 64 Gulbis e quarti di finale, con Fabio Fognini. Fabio entra male nella partita con Gombos, non trova le misure nel set iniziale e si arrabbia. Cresce, poi, definisce il suo tennis e piazza la zampata, 64 63 e quarti di finale. Il bilancio con Gulbis è negativo, 1-3, non si affrontano però dal 2014. L'unico sigillo di Fognini a Shanghai nel 2009. Un solo incontro su terra, a Nizza, due anni dopo, W lettone.

David Goffin, reduce da un rientro complesso con Albot e in evidente fase di rodaggio, attende Robin Haase, battuto in tre precedenti occasioni. Il rosso amplia il gap tra i due, ma Haase sta offrendo un buon livello, il belga deve quindi prestare attenzione. Sul centrale, il secondo match oppone invece Hanfmann e J.Sousa. Il tedesco è reduce dal colpaccio con Feliciano Lopez, 61 al terzo. Netto calo di Lopez - le tossine di una lunga stagione su erba e una forma ancora da ridefinire - nella fase cruciale. Sousa invece approda tra i migliori otto dopo un cammino senza macchia, per ultimo il perentorio successo con Laaksonen.

Il programma si completa con la sfida tra l'uzbeko Istomin e Bautista Agut, non prima delle 15. Un solo passaggio tra i due, ad Indian Wells nei 2015, sorriso spagnolo, 64 63. Puntuale con Brown, Istomin cerca lo sgarbo, per caratteristiche Bautista è ovviamente avanti nei pronostici.

ROUND OF 16

(Q) [GER] Yannick Hanfmann DEFEATS (3) [ESP] Feliciano Lopez 76(5) 36 61

(4) WC [ITA] Fabio Fognini DEFEATS [SVK] Norbert Gombos 16 64 63

(PR) [LAT] Ernests Gulbis DEFEATS (5) [ITA] Paolo Lorenzi 76(10) 36 64

(8) [POR] Joao Sousa DEFEATS [SUI] Henri Laaksonen 61 62

Il programma

ROY EMERSON ARENA STARTS AT 11:00 AM

QF (1) David Goffin VS (6)Robin Haase

NOT BEFORE 12:30 PM

QF (Q) Yannick Hanfmann VS (8) Joao Sousa

NOT BEFORE 3:00 PM

QF Denis Istomin VS (2) Roberto Bautista Agut

NOT BEFORE 5:00 PM

QF (PR) Ernests Gulbis VS (4) WC Fabio Fognini