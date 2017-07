Atp Kitzbuhel, i risultati della prima giornata

Fonte: Mia Knoll / GEPA Pictures

La nuova settimana si apre con tre tornei, uno solo sulla terra rossa, quello di Kitzbuhel, in Austria, Atp 250 del cui titolo è detentore l'italiano Paolo Lorenzi, in tabellone e testa di serie numero tre, esattamente alle spalle di Fabio Fognini, vincitore ieri a Gstaad e numero del seeding. Grandi attese per i due azzurri impegnati al Generali Open, che oggi non sono scesi in campo - godono di un bye al primo turno - ma hanno scoperto chi saranno i rispettivi avversari all'esordio.

Per quanto riguarda il tennista ligure, sulla sua strada si staglia la figura del ventinovenne serbo Miljan Zekic, numero trecentosedici del ranking di singolare, che nel pomeriggio in due set, con doppio tie-break, sul più quotato russo Andrey Kuznetsov (nessun head to head tra Fognini e Zekic). Lorenzi, situato invece nella parte alta del tabellone, se la vedrà con il portoghese Joao Sousa, in calo di rendimento, ma oggi in grado di superare al terzo in rimonta il veterano russo Mikhail Youzhny (2-0 i precedenti in favore del lusitano contro il senese, ma nessuno sul rosso). Negli altri incontri in programma oggi, successo per l'austriaco Sebastian Ofner, che recentemente ha ben figurato a Wimbledon, e che ha approfittato del ritiro del georgiano Nikoloz Basilashvili. Bene anche un altro serbo, Dusan Lajovic, contro il qualificato tedesco Maximilian Marterer, e il brasiliano Thomaz Bellucci, che l'ha spuntata al terzo sul più talentuoso ucraino Alexandr Dolgopolov. Da domani in campo le prime teste di serie, tra cui l'olandese Robin Haase, il tedesco Jan-Lennard Struff e il ceco Jiry Vesely. I risultati della prima giornata del torneo di Kitzbuhel 2017:

Basilasvili - Ofner (WC) 5-7 0-3 ritiro

Sousa - Youzhny 6-7(4) 7-5 6-3

Marterer (Q) - Lajovic 5-7 6-7(4)

Bellucci - Dolgopolov 2-6 7-5 4-6

Kuznetsov - Zekic (Q) 6-7(4) 6-7(6)