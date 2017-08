ATP Kitzbuhel - Il programma di martedì

Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Entra nel vivo il torneo in rosso di Kitzbuhel. Primi battiti ieri, sette partite di singolare quest'oggi. Sul campo centrale, Philipp Kohlschreiber affronta Facundo Bagnis. Un solo precedente, favorevole al teutonico, all'US Open del 2014. Per Kohlschreiber, ritiro nel corso della semifinale di Amburgo con F.Mayer. Bagnis approda invece al main draw dopo due turni di qualificazione, pregevole affermazione con T.Monteiro.

Tommy Haas - reduce da due battute d'arresto ad Amburgo e Bastad - sfida Struff. Un incontro in stagione tra i due, a Monaco. W Struff, 64 75. A seguire, Berlocq - Melzer. Sul campo Kuchenmeister, Robin Haase, quinta testa di serie, semifinale a Gstaad con Hanfmann (nel corso del torneo il sigillo con Goffin), trova Santiago Giraldo. Per Haase, l'occasione per conseguire la prima vittoria con il colombiano, è infatti sotto 3-0. Il ceco Vesely incrocia la racchetta con il protagonista di questo scorcio di stagione su terra, Yannick Hanfmann, fermato in finale da Fognini in Svizzera.

A rifinire il programma, Dutra Silva - Zeballos. Nona fermata, a Houston, qualche mese fa, assolo argentino ad interrompere la striscia brasiliana, lunga quattro partite.

CENTRE COURT STARTS AT 12:30 PM

1ST RD Philipp Kohlschreiber VS (Q) Facundo Bagnis

1ST RD (6) Jan-Lennard Struff VS (WC) Tommy Haas

NOT BEFORE 5:30 PM

1ST RD Carlos Berlocq VS (WC) Gerald Melzer

COURT KUCHENMEISTER STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Santiago Giraldo VS (5) Robin Haase

NOT BEFORE 12:30 PM

1ST RD (7) Jiri Vesely VS (SE) Yannick Hanfmann

NOT BEFORE 3:00 PM

1ST RD Renzo Olivo VS (LL) Thiago Monteiro

COURT KAPS STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Rogerio Dutra Silva VS (8) Horacio Zeballos