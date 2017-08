ATP Washington - Day 1, i risultati

Donaldson - Fonte: Mike Lawrence Citi Open

A cavallo tra la serata di ieri e la nottata odierna, Washington mette in archivio la prima giornata di gare. Citi Open che pullula di tennisti altisonanti, premiati con un bye nel turno inaugurale. Tante partite, in programma il nostro Thomas Fabbiano aspettando il qualificato Alessandro Bega. Scopriamo i risultati

Stadium

Davis e Sabalenka, poi salgono in cattedra gli uomini. Ben 4 scontri sul campo principale. Aprono Tommy Paul - WC reduce dall'ottima prova ad Atlanta - e Casper Ruud. Match interessante, tra due Next Gen in corsa per raggiunge le Finals giovanili di Milano. 1° set che termina nelle tasche del norvegese, Paul vince il 2° ed approfitta del ritiro del suo avversario nel parziale decisivo. A seguire, Dudi Sela ospita Jared Donaldson: match spalmato su tre set, l'americano perde il primo al tie-break, poi vince i successivi due. Altro match, altro faccia a faccia tra Next Gen: Daniil Medvedev affronta Reilly Opelka in un incontro tirato con due prolungamenti all'attivo; ne esce vincitore il russo. Chiudono il programma Donald Young e la WC Tim Smyczek: ennesimo match che termina al 3° set, la spunta il 28enne di Chicago.

Grandstand 1

Due match maschili incastonati in un contesto prettamente femminile. Nel 1° match c'è lo scontro tra Nicolas Mahut ed il nostro Thomas Fabbiano: l'azzurro capitola 6-1 nel 1° set, lotta ma perde nel secondo. A seguire, il qualificato Sekou Bangoura fa visita a Marius Copil; vince il rumeno in due set.

Grandstand 2

Quattro giocatori impegnati sul campo 3. Stefan Kozlov attende Yuki Bhambri, qualificato. L'indiano vince il set iniziale 7-5, poi approfitta del ritiro del suo dirimpettaio. Lukas Lacko supera il qualificato statunitense Alexios Halebian in due veloci set: 6-3/6-4 il risultato finale.

Grandstand 3

Anche qui, due match ATP. Vasek Pospisil incrocia la racchetta con Henri Laaksonen: il canadese vince il primo in volata - al tie-break - ma si arrende nei due successivi. Nessun problema - invece - per Guido Pella, il quale si è facilmente sbarazzato del qualificato Ramkumar Ramanathan

I risultati