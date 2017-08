ATP Los Cabos, risultati e programma - Getty images

Il braccio educato di Thanasi Kokkinakis spegne quello poderoso di Frances Tiafoe. Gioielli in esposizione a Los Cabos, prevale l'australiano, in cerca di continuità, condizione e fiducia. Doppio tie-break, a confermare l'equilibrio di campo. Lucido, cinico Kokkinakis, pericolosa mina vagante nell'economia del torneo messicano. Mannarino, secondo pronostico, batte Jung - periodico 63 - mentre il bosniaco Dzumhur sorvola il nipponico Taro Daniel, rimontando da un set sotto. Tre qualificati si guadagnano l'accesso al secondo turno: Ebden doma Novikov, King respinge Sanchez - wild card di casa - Santillan strapazza Kravchuk.

Nomi pesanti nel programma odierno del Centrale. Ivo Karlovic, fermato al 2T a Newport da Gojowczyk, entra nella competizione con Halys. Secondo turno ad Atlanta, due successi qui in sede di qualificazione per Quentin. Fernando Verdasco gioca con il giovane Escobedo. Remake del confronto di Miami, 76 75 per lo spagnolo, ma spalla a spalla prolungato. Di recente, per Verdasco, passaggio in rosso, primo turno ad Amburgo, meglio a Bastad, con la semifinale.

Kukushkin - finalista al Challenger di Astana - attende invece Taylor Fritz, domato da Eubanks ad Atlanta. Sul Grandstand, due partite. Ito fronteggia Fratangelo, Polansky lotta con Uchiyama. Infine, sul campo n.1, Kavcic - Millot.

Risultati

ROUND OF 32

(7) [FRA] Adrian Mannarino DEFEATS [TPE] Jason Jung 63 63

(WC) [AUS] Thanasi Kokkinakis DEFEATS (8) [USA] Frances Tiafoe 76(3) 76(10)

[BIH] Damir Dzumhur DEFEATS [JPN] Taro Daniel 67(4) 63 63

(Q) [AUS] Matthew Ebden DEFEATS [USA] Dennis Novikov 16 63 63

(Q) [USA] Evan King DEFEATS (WC) [MEX] Manuel Sanchez 64 64

(Q) [AUS] Akira Santillan DEFEATS [RUS] Konstantin Kravchuk 60 61

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 6:00 PM

1ST RD (5) Ivo Karlovic VS (Q) Quentin Halys

1ST RD (6) Fernando Verdasco VS Ernesto Escobedo

NOT BEFORE 9:30 PM

1ST RD Mikhail Kukushkin VS Taylor Fritz

GRANDSTAND STARTS AT 6:00 PM

1ST RD Tatsuma Ito VS Bjorn Fratangelo

1ST RD Yasutaka Uchiyama VS Peter Polansky

COURT 1 STARTS AT 6:00 PM

1ST RD Blaz Kavcic VS Vincent Millot