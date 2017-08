Atp Kitzbuhel, i risultati della seconda giornata

Fonte: GeneraliOpen.com

Seconda giornata di tennis a Kitzbuhel, torneo Atp 250 che si disputa sulla terra rossa della nota località austriaca, ultima di questa fase di stagione sulle superfici lente. In attesa dell'esordio degli azzurri Fabio Fognini e Paolo Lorenzi, si sono disputati oggi gli ultimi incontri di primo turno. In campo le prime teste di serie, tra cui il tedesco Jan-Lennard Struff, che ha eliminato in due set l'esperto connazionale Tommy Haas, a cui gli organizzatori avevano concesso una wild card. Avanti anche il ceco Jiry Vesely, numero sette del seeding, che con un doppio 6-4 si è liberato del finalista di Gstaad, un altro tedesco, Yannick Hanfmann.

Fuori invece l'olandese Robin Haase, numero cinque del tabellone austriaco, battuto al terzo dal colombiano Santiago Giraldo, mentre non ha sbagliato l'argentino Horacio Zeballos, numero otto, salvatosi in più occasioni contro il brasiliano Rogerio Dutra Silva, e alla fine vittorioso in rimonta grazie a due tie-break avventurosi. Per quanto riguarda i giocatori argentini, da segnalare anche il passaggio del turno di Renzo Olivo, ok in due set contro l'altro brasiliano (lucky loser) Thiago Monteiro, mentre è stato sconfitto il qualificato Facundo Bagnis, arresosi in tre parziali contro il tedesco Philipp Kohlschreiber. In chiusura di programma, in campo un altro tennista albiceleste, Carlos Berlocq, sconfitto in tre set dalla wild card di casa Gerald Melzer. I risultati della seconda giornata di tennis al Generali Open di Kitzbuhel.

Olivo - Monteiro (LL) 7-5 6-2

Dutra Silva - Zeballos (8) 6-2 6-7(11) 5-7(4)

Berlocq - G. Melzer (WC) 4-6 7-5 3-6

Giraldo (Q) - Haase (5) 7-6(6) 4-6 6-4

Vesely (7) - Hanfmann 6-4 6-4

Kohlschreiber - Bagnis (Q) 7-5 3-6 6-3

Struff (6) - Haas (WC) 6-3 7-6(4)