ATP Kitzbuhel - L'esordio di Fognini e Lorenzi - Source: David Ramos/Getty Images Europe

Scampoli d'Italia a Kitzbuhel. Nel mercoledì austriaco, due azzurri a caccia del terzo turno. Fabio Fognini, forte del recente titolo a Gstaad, sbarca con i gradi di favorito. Seconda testa di serie, è per molti candidato al titolo. Alcuni interrogativi da sciogliere, Fognini deve convincere dal punto di vista fisico, dopo una settimana di alto profilo, e presentarsi con la giusta impronta mentale. Gioca con il qualificato serbo Zekic, impegnato in precedenza al Challenger di Cortina e qui bravo a liquidare Giannessi e al primo turno Kuznetsov.

Paolo Lorenzi impugna invece la racchetta per sfidare il portoghese J.Sousa. Due precedenti favorevoli a Sousa, quello odierno è il primo confronto sulla terra. A Gstaad, battuta d'arresto con Gulbis, Lorenzi parte oggi in vantaggio. L'incontro è in programma dopo la sfida tra Lajovic e il transalpino Gilles Simon.

Interessante anche lo scenario sul centrale. Vesely - 1T vincente con Hanfmann, finalista in Svizzera - duella con Kohlschreiber, mentre Cuevas bussa alla competizione con la wild card Ofner. Nel tardo pomeriggio, Melzer - Giraldo. A rifinire il quadro, Olivo - Zeballos e Struff - Bellucci.

CENTRE COURT STARTS AT 12:30 PM

2ND RD (7) Jiri Vesely VS Philipp Kohlschreiber

2ND RD (1) Pablo Cuevas VS (WC) Sebastian Ofner

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD (WC) Gerald Melzer VS (Q) Santiago Giraldo

COURT KUCHENMEISTER STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Renzo Olivo VS (8) Horacio Zeballos

2ND RD (6) Jan-Lennard Struff VS Thomaz Bellucci

NOT BEFORE 3:00 PM

2ND RD (Q) Miljan Zekic VS (2) Fabio Fognini

COURT KAPS STARTS AT 1:00 PM

2ND RD Dusan Lajovic VS (4) Gilles Simon

2ND RD (3) Paolo Lorenzi VS Joao Sousa