ATP Los Cabos, risultati e programma - Foto: ATP - Twitter

Cade Ivo Karlovic, questa la principale sorpresa messicana. Tie-break fatale, il croato si arrende al transalpino Halys al prolungamento del primo e del secondo set. Fernando Verdasco rinviene invece con Escobedo, dopo il 67 iniziale, medesimo discorso per Taylor Fritz, bravo ad imporsi al terzo con Kukushkin. Fratangelo rifila un doppio 64 ad Ito, Millot doma in tre il LL Klein. Infine, sigillo di Polansky con il nipponico Uchiyama.

Il programma odierno è piuttosto ricco, le principali teste di serie sono al debutto. Sam Querrey, semifinalista a Wimbledon, incrocia Evan King, proveniente dalle qualificazioni e puntuale con Sanchez al primo turno. Tomas Berdych, presente grazie ad una wild card al torneo messicano, deve invece sciogliere l'enigma Santillan. 60 61 a Kravchuk, ottima impressione, può essere una bella partita. Un interrogativo aleggia su Feliciano Lopez. Ritiro a Wimbledon, KO in rosso al ritorno in campo, deve fornire garanzie sulla sua condizione. Ebden ha l'occasione per ribaltare il pronostico.

Sul Grandstand, Mannarino attende Fratangelo. Un solo precedente, al challenger di Noumea del 2015, vittoria netta del francese, 64 62. Verdasco gioca con Millot, Ramos Vinolas, in difficoltà tra Bastad ed Amburgo, affronta Taylor Fritz. Un successo può sbloccare due tennisti in difetto da diverso tempo.

Sul campo n.1, a rifinire il quadro, Halys - Dzumhur e Polansky - Kokkinakis. Tabellone aperto per l'australiano, la W con Tiafoe annovera Thanasi tra i candidati alle semifinali. In caso di secondo squillo, infatti, quarto con Ramos o Fritz, opportunità ghiotta.

Risultati

(Q) [FRA] Quentin Halys DEFEATS (5) [CRO] Ivo Karlovic 76(5) 76(8)

(6) [ESP] Fernando Verdasco DEFEATS [USA] Ernesto Escobedo 67(6) 75 62

[USA] Bjorn Fratangelo DEFEATS [JPN] Tatsuma Ito 64 64

[USA] Taylor Fritz DEFEATS [KAZ] Mikhail Kukushkin 67(5) 62 62

[FRA] Vincent Millot DEFEATS (LL) [GBR] Brydan Klein 62 36 61

[CAN] Peter Polansky DEFEATS [JPN] Yasutaka Uchiyama 75 76(5)

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 6:00 PM

2ND RD (Q) Evan King VS (2) Sam Querrey

2ND RD (1) WC Tomas Berdych VS (Q) Akira Santillan

NOT BEFORE 9:30 PM

2ND RD (Q) Matthew Ebden VS (4) Feliciano Lopez

GRANDSTAND STARTS AT 6:00 PM

2ND RD Bjorn Fratangelo VS (7) Adrian Mannarino

2ND RD (6) Fernando Verdasco VS Vincent Millot

2ND RD (3) Albert Ramos-Vinolas VS Taylor Fritz

COURT 1 STARTS AT 6:00 PM

2ND RD (Q) Quentin Halys VS Damir Dzumhur

2ND RD Peter Polansky VS (WC) Thanasi Kokkinakis