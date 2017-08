Atp Kitzbuhel, esordio ok per Fognini. Subito fuori Lorenzi

Fabio Fognini, Fonte: Twitter

Continua la striscia aperta di vittorie di Fabio Fognini. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo nel torneo di Gstaad, in Svizzera, ha oggi esordito sulla terra rossa austriaca di Kitzbuhel, Atp 250 che conclude la fase estiva del ritorno alle superfici lente. 6-4 6-4, lo score con cui il ligure si è sbarazzato del qualificato serbo Miljan Zekic, in un match durato un'ora e venti di gioco. Prossimo avversario di Fognini, il brasiliano Thomaz Bellucci (3-0 i precedenti in favore dell'italiano), che ha fatto fuori il numero sei del seeding di Kitzbuhel, il tedesco Jan-Lennard Struff, battuto in due set, 6-4 7-6, in una giornata caratterizzata da una vera e propria ecatombe di teste di serie, tutte eliminate all'alba dei quarti di finale.

Anche Paolo Lorenzi, numero tre del tabellone austriaco, è stato infatti sconfitto in rimonta dal portoghese Joao Sousa. Dopo essersi aggiudicato in volata il primo set, vinto al tie-break, l'esperto senese ha concesso il secondo parziale al lusitano, per crollare infine nel terzo, complice anche un problema fisico che lo ha costretto a un medical time-out. Estromesso dal torneo l'uruguaiano Pablo Cuevas, sulla carta favorito numero uno del Generali Open edizione 2017, sconfitto a sorpresa - al tie-break del terzo set - dal giocatore di casa Sebastian Ofner, titolare di una wild card. Out anche il francese Gilles Simon, regolato dal serbo Dusan Lajovic, il ceco Jiry Vesely, superato dal tedesco Philipp Kohlschreiber, e l'argentino Horacio Zeballos, che non è riuscito a far suo il derby tutto albiceleste con il connazionale Renzo Olivo. In chiusura di programma, vittoria per Gerald Melezer, altra wild card austriaca, che si è imposto in due set sul colombiano Santiago Giraldo. I risultati degli ottavi di finale dell'Atp 250 di Kitzbuhel:

Cuevas (1) - Ofner (WC) 3-6 6-2 6-7(3)

Olivo - Zeballos (8) 7-6(4) 6-2

Lorenzi (3) - Sousa 7-6(5) 4-6 1-6

G. Melzer (WC) - Giraldo (Q) 6-3 7-6(1)

Vesely (7) - Kohlschreiber 3-6 3-6

Lajovic - Simon (4) 6-4 6-4

Struff (6) - Bellucci 4-6 6-7(3)

Zekic (Q) - Fognini (2) 4-6 4-6