ATP Kitzbuhel, quarti di finale: Fognini sfida Bellucci

Cadono i favoriti. Sul rosso di Kitzbuhel, risultati sorprendenti, una situazione di incertezza all'alba dei quarti. Una sola testa di serie in gioco, Fabio Fognini, diverse mine vaganti a costellare il tabellone. Dopo il titolo a Gstaad, l'azzurro sogna l'accoppiata. Bravo, Fognini, ad evitare i pericoli d'esordio, a stoppare con periodico 64 Zekic. Nel secondo confronto di giornata, attende il brasiliano Bellucci, battuto, su questa superficie, in tre precedenti occasioni.

Il match tra Kohlschreiber e Lajovic introduce invece il programma. Un solo passaggio, a Mosca nel 2016, sigillo teutonico. Dopo la semifinale ad Amburgo, Kohlschreiber parte con i favori del pronostico. Per Lajovic, parentesi negativa tra Bastad e Gstaad, l'affermazione qui con Simon può accendere il serbo. La wild card Ofner sfida Renzo Olivo. L'austriaco - reduce dal braccio di ferro vincente con Cuevas - deve sfruttare l'apporto del pubblico di casa.

Infine, Melzer - Sousa. Fatale, il portoghese, al nostro Lorenzi. Melzer, finalista a Cortina, tramortito da Carballes Baena, trae forza dai successi con specialisti come T.Monteiro e Berlocq. Sulla carta, incrocio in equilibrio.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

QF Philipp Kohlschreiber VS Dusan Lajovic

NOT BEFORE 12:30 PM

QF Thomaz Bellucci VS (2) Fabio Fognini

QF (WC) Sebastian Ofner VS Renzo Olivo

QF Joao Sousa VS (WC) Gerald Melzer