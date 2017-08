ATP Washington - Risultati e programma

A Washington, è corsa contro il tempo, programma fiume per replicare alle bizze del meteo. Vincono i favoriti - Raonic, Dimitrov, Zverev - senza per altro brillare particolarmente. Il tie-break segna l'ascesa di Milos, a lungo ingabbiato dal francese Mahut. Doppio prolungamento, particolarmente complesso il secondo, ne esce Raonic. Dimitrov concede invece il secondo set, prima di riprendere in mano partita e scambio nel terzo. Discorso diverso per Zverev, in difetto in avvio e chiamato a una rincorsa difficile con Thompson. Tie-break, anche qui. 7 punti a 5 e terzo turno.

Gael Monfils cade rovinosamente con l'indiano Bhambri - 75 al terzo - mentre Nick Kyrgios deve ancora una volta cedere il passo a problemi fisici evidenti. Sotto un set e 30 nel secondo con Sandgren, si ferma. Stagione a rischio?

Tommy Paul zittisce Lucas Pouille, continua a macinare successi Gilles Muller. Perentorio 61 62 a Tursunov, ormai un ex. Il talentino Medvedev rinviene su Johnson, Anderson e Baghdatis superano Jaziri ed Harrison. Infine, Donaldson contiene il LL Polmans.

I risultati

ROUND OF 32

(3) WC [CAN] Milos Raonic DEFEATS [FRA] Nicolas Mahut 76(2) 76(8)

(4) WC [BUL] Grigor Dimitrov DEFEATS [GBR] Kyle Edmund 75 46 63

(5) [GER] Alexander Zverev DEFEATS [AUS] Jordan Thompson 46 63 76(5)

(Q) [IND] Yuki Bhambri DEFEATS (6) [FRA] Gael Monfils 63 46 75

(WC) [USA] Tommy Paul DEFEATS (7) [FRA] Lucas Pouille 76(6) 63

[USA] Tennys Sandgren DEFEATS (10) [AUS] Nick Kyrgios 63 30 (RET)

(11) [LUX] Gilles Muller DEFEATS (PR) [RUS] Dmitry Tursunov 61 62

[RUS] Daniil Medvedev DEFEATS (14) [USA] Steve Johnson 36 64 76(1)

(15) [RSA] Kevin Anderson DEFEATS [TUN] Malek Jaziri 64 61

[CYP] Marcos Baghdatis DEFEATS (16) [USA] Ryan Harrison 64 61

[USA] Jared Donaldson DEFEATS (LL) [AUS] Marc Polmans 62 63

Quest'oggi, terzo turno. Il campo centrale ospita quattro partite. Derby americano tra Donaldson e Sock, a seguire Thiem - Anderson. Prova di maturità per l'austriaco, sempre sconfitto nei cinque precedenti appuntamenti. Bilancio negativo anche per Nishikori - seconda testa di serie - con Del Potro. Un successo in sei apparizioni, nel 2017, a Roma, squillo sudamericano. Zverev archivia la giornata con Sandgren.

Sul Grandstand, Raonic - Baghdatis, la potenza del canadese impatta sull'estro del cipriota. Pella attende Bhambri, mentre la wild card Paul duella con il lussemburghese Muller. Per palati fini l'epilogo, Dimitrov - Medvedev, esito non scontato.

Il programma

STADIUM STARTS AT 1:50 PM

NOT BEFORE 4:00 PM

3RD RD Jared Donaldson VS (8) Jack Sock

NOT BEFORE 5:00 PM

3RD RD (1) Dominic Thiem VS (15) Kevin Anderson

NOT BEFORE 7:00 PM

3RD RD (13) Juan Martin del Potro VS (2) WC Kei Nishikori

3RD RD (5) Alexander Zverev VS Tennys Sandgren

GRANDSTAND 1 STARTS AT 2:00 PM

NOT BEFORE 4:00 PM

3RD RD (3) WC Milos Raonic VS Marcos Baghdatis

NOT BEFORE 5:00 PM

3RD RD Guido Pella VS (Q) Yuki Bhambri

3RD RD (WC) Tommy Paul VS (11) Gilles Muller

3RD RD Daniil Medvedev VS (4) WC Grigor Dimitrov