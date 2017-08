ATP Los Cabos - Risultati e programma

Foto: ATP

Tomas Berdych apre la sua rassegna messicana nel migliore dei modi. Una vittoria ampia nelle proporzioni che cancella possibili interrogativi dopo la pausa post Wimbledon. 63 61 a Santillan, il ceco è il favorito per il successo finale. Qualche titubanza in più per Sam Querrey. A Los Cabos, infatti, l'americano, semifinalista ai Championships, perde il secondo set con Evan King e risolve la pratica solo al prolungamento del terzo.

Esce Ramos Vinolas. Periodo di flessione per lo spagnolo, KO con il giovane Fritz. Fuori anche Fernando Verdasco, dopo un ottimo avvio, con il transalpino Millot. Torna al successo Feliciano Lopez, autore di una porzione su erba notevole, prima del problema londinese.

La giornata odierna propone i quarti di finale. Sam Querrey sfida Vincent Millot. Partita ricca di insidie, perché Millot è reduce da due challenger di preparazione sul cemento e di certo è più rodato del colosso a stelle e strisce. Berdych trova Mannarino, battuto quattro volte in passato. Nel 2017, a Miami, 63 75 per il ceco. Dzumhur e Feliciano Lopez rifiniscono il programma sul centrale. Un solo incontro in archivio. Al Roland Garros del 2014, assolo in tre set dello spagnolo.

Ultimo capitolo sul Grandstand, Fritz - Kokkinakis, uno sguardo sul futuro. Per l'australiano, colpito a più riprese dalla malasorte, un cammino significativo. Per la prima volta, nell'annata corrente, due affermazioni consecutive, ora sogna la semifinale.

Risultati

ROUND OF 16

(1) WC [CZE] Tomas Berdych DEFEATS (Q) [AUS] Akira Santillan 63 61

(2) [USA] Sam Querrey DEFEATS (Q) [USA] Evan King 64 46 76(2)

[USA] Taylor Fritz DEFEATS (3) [ESP] Albert Ramos-Vinolas 76(5) 64

(4) [ESP] Feliciano Lopez DEFEATS (Q) [AUS] Matthew Ebden 64 64

[FRA] Vincent Millot DEFEATS (6) [ESP] Fernando Verdasco 16 62 64

(7) [FRA] Adrian Mannarino DEFEATS [USA] Bjorn Fratangelo 61 61

[BIH] Damir Dzumhur DEFEATS (Q) [FRA] Quentin Halys 53 (RET)

(WC) [AUS] Thanasi Kokkinakis DEFEATS [CAN] Peter Polansky 46 63 76(4)

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 6:00 PM

QF Vincent Millot VS (2) Sam Querrey

QF (1) WC Tomas Berdych VS (7) Adrian Mannarino

NOT BEFORE 9:30 PM

QF Damir Dzumhur VS (4) Feliciano Lopez

GRANDSTAND STARTS AT 6:00 PM

FOLLOWED BY

QF Taylor Fritz VS (WC) Thanasi Kokkinakis