Atp Kitzbuhel, Fognini vola in semifinale

Fabio Fognini in azione a Kitzbuhel. Fonte: GeneraliOpen.com

Altra vittoria per Fabio Fognini, fresco trionfatore del torneo di Gstaad, ora impegnato nell'Atp 250 di Kitzbuhel, evento che si disputa sulla terra rossa austriaca. E' un Fognini tornato ad alti livelli quello che si sta esibendo negli ultimi scampoli di tennis sulle superfici lente, come confermato dal successo di oggi nei quarti di finale del Generali Open. Battuto in due set, con lo score di 6-3 6-1, in un match senza storia, il brasiliano Thomaz Bellucci. Il tennista ligure non ha mai dato l'impressione di poter concedere qualcosa all'avversario sudamericano, infilando una striscia di giochi consecutivi dalla metà del primo parziale in poi, senza fermarsi più, fino alla netta affermazione conclusiva, verificatasi in un'ora e cinque di gioco, a testimonianza dell'andamento dell'incontro.

Domani l'azzurro incrocerà in semifinale il tedesco Philipp Kohlschreiber, che ha faticato per avere la meglio sul serbo Dusan Lajovic, piegato solo in rimonta. Vittoria al tie-break del terzo per il teutonico, che ha rischiato l'harakiri nel finale, quando si è fatto recuperare un break di vantaggio. Tra Fognini e Kohlschreiber ci sono ben sette precedenti, che raccontano di un bilancio favorevole al tedesco, avanti per 5-2 (3-1 sulla terra battuta, con l'italiano vincitore solo nella finale di Stoccarda 2013, sconfitto invece ad Amburgo 2012, Kitzbuhel 2015 e Monaco di Baviera 2016). Nella parte alta del tabellone, avanza ancora la wild card di casa Sebastian Ofner che, dopo aver eliminato la testa di serie numero uno Pablo Cuevas, ha oggi fatto fuori l'argentino Renzo Olivo. Ad attenderlo in semifinale, uno tra il connazionale Gerald Melzer e il portoghese Joao Sousa, in campo in chiusura di programma. I risultati dei quarti di finale dell'Atp di Kitzbuhel edizione 2017:

Ofner (WC) - Olivo 6-3 1-6 6-3

Kohlschreiber - Lajovic 4-6 6-4 7-6(5)

Bellucci - Fognini 3-6 1-6