ATP Kitzbuhel - Il programma delle semifinali, c'è Fognini

Foto ATP

Sul rosso di Kitzbuhel, sventola la bandiera italiana. Fabio Fognini è in semifinale, si gioca, nel primo pomeriggio, l'accesso all'atto ultimo con Kohlschreiber. Confronto nobile, di certo il match più atteso di giornata. Un cammino diverso, in pompa magna quello di Fognini, travolgente con Bellucci, tribolato quello di Kohlschreiber, costretto due volte al terzo. Ottava sfida tra i due, netto il vantaggio del teutonico. 5-2 per Kohlschreiber, in stagione, a Sydney, 64 64. Sulla terra battuta, 3-1, a confermare le difficoltà di Fognini. Un precedente anche a Kitzbuhel nel 2015. Ai quarti, 76 64 per il tedesco. Le due affermazioni di Fognini riconducono a Stoccarda - terra, 2013 - e Mosca - 2016. Dopo il titolo a Gstaad, l'azzurro si presenta ovviamente in fiducia e fisicamente in ottime condizioni. L'occasione è ghiotta.

A rifinire il programma, la partita tra Ofner e J.Sousa. Il ventunenne austriaco, a lungo impegnato in tornei minori, challenger utili per acquisire punti e classifica, fiuta il colpaccio, in virtù di una sequenza di pregiata fattura. Lo scalpo Cuevas e l'ultimo sigillo con Olivo come biglietto da visita. A Wimbledon, terzo turno, Ofner sa giocare e anche bene. J.Sousa è di certo più navigato ed esprime il meglio del repertorio proprio sulla terra, giusto considerarlo, almeno all'alba dell'incontro, favorito. Nessun precedente tra i due, il portoghese approda al duello dopo tre squilli in rimonta, da un set sotto.

NOT BEFORE 1:00 PM

SF Philipp Kohlschreiber VS (2) Fabio Fognini

SF (WC) Sebastian Ofner VS Joao Sousa