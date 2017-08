ATP - Washington e Los Cabos, i risultati

- Washington

Come da previsione, gli ottavi di finale regalano spettacolo e parziali sorprese. La pioggia fa capolino e spezza il programma, allungando a dismisura la giornata. Notte inoltrata quando scendono in campo Nishikori e Del Potro. Dolce riscatto per il soldatino nipponico, 64 75 e quarti in saccoccia. In precedenza, la caduta del n.1. Dominic Thiem si conferma, almeno su questa superficie, giocatore ancora in evoluzione. Anderson cavalca i suoi colpi, servizio in primis, e chiude al prolungamento del terzo - 9 punti a 7 - dopo una serrata lotta. Inciampa anche l'alterno Dimitrov. Il talento squillante di Medvedev è fatale al bulgaro.

Raonic piega un Baghdatis d'attacco specie nel set d'avvio, mentre A.Zverev ha lo scatto giusto al tramonto di entrambi i parziali con Sandgren. Il derby a stelle e strisce premia Sock, Paul conduce corsa di rimonta con Muller. Infine, il qualificato indiano Bhambri si toglie una soddisfazione importante, liquidando Pella.

(15) [RSA] Kevin Anderson DEFEATS (1) [AUT] Dominic Thiem 63 67(6) 76(7)

(2) WC [JPN] Kei Nishikori DEFEATS (13) [ARG] Juan Martin del Potro 64 75

(3) WC [CAN] Milos Raonic DEFEATS [CYP] Marcos Baghdatis 76(7) 63

[RUS] Daniil Medvedev DEFEATS (4) WC [BUL] Grigor Dimitrov 64 62

(5) [GER] Alexander Zverev DEFEATS [USA] Tennys Sandgren 75 75

(8) [USA] Jack Sock DEFEATS [USA] Jared Donaldson 76(6) 62

(WC) [USA] Tommy Paul DEFEATS (11) [LUX] Gilles Muller 67(3) 64 63

(Q) [IND] Yuki Bhambri DEFEATS [ARG] Guido Pella 67(5) 63 61

- Los Cabos

In Messico, il torneo è già un passo oltre. Nella notte italiana, l'elezione dei quattro semifinalisti. Tomas Berdych, nelle prime battute, non trova le giuste misure e spalanca la porta a Mannarino. Ritorno e successo, 64 al terzo. Un rullo compressore, invece, Sam Querrey. 61 63 e certificato per il penultimo atto. Saluta Feliciano Lopez, confermando condizione non eccezionale. Dopo un buon tie-break, lo spagnolo non riesce a scrollarsi di dosso Dzumhur. Il bosniaco esce vincente dal braccio di ferro. A completare il quadro, Thanasi Kokkinakis. Terza firma a Los Cabos, 76 62, schiaffo alle ambizioni di Taylor Fritz.

QUARTER-FINALS

(1) WC [CZE] Tomas Berdych DEFEATS (7) [FRA] Adrian Mannarino 46 63 64

(2) [USA] Sam Querrey DEFEATS [FRA] Vincent Millot 61 63

[BIH] Damir Dzumhur DEFEATS (4) [ESP] Feliciano Lopez 67(2) 64 76(2)

(WC) [AUS] Thanasi Kokkinakis DEFEATS [USA] Taylor Fritz 76(5) 62