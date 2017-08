Atp Kitzbuhel, Fognini stoppato in semifinale da Kohlschreiber

Fabio Fognini in azione a Kitzbuhel. Fonte: GEPA Pictures

Si ferma in semifinale al torneo di Kitzbuhel la corsa di Fabio Fognini, reduce dal trionfo della settimana scorsa sulla terra rossa di Gstaad. Fatale all'azzurro l'appuntamento con il tedesco Philipp Kohlschreiber, non testa di serie in questo evento Atp 250 austriaco, che si impone in due set con lo score di 7-5 6-3. Domani atto conclusivo del torneo, con il teutonico che si giocherà il titolo contro il portoghese Joao Sousa, giustiziere di un altro giocatore di casa, la wild card Sebastian Ofner (dopo che ieri aveva rimontato Gerald Melzer).

Il match tra Fognini e Kohlschreiber inizia secondo le aspettative, con il giocatore ligure più propenso a cercare il vincente da fondo campo, mentre il tedesco costruisce la sua ragnatela di regolarità di rimbalzo. E' l'azzurro a comandare il match, trovando anche una buona conclusione al volo e sfruttando la buona resa del suo rovescio lungolinea, ma nel settimo gioco ecco le prime tre palle break dell'incontro, tutte annullate da Fognini, che però non completa l'opera, commette un doppio fallo e si fa infilare in risposta da Kohlschreiber. Il tedesco non riesce a capitalizzare sul vantaggio acquisito, e nel gioco successivo concede il controbreak con una serie di banali errori di diritto. Si giunge così sul 5-5, e qui il ligure si inventa una palla corta sul 30-40: l'avversario è abile ad arrivarci in allungo, piazzare la controsmorzata in diagonale, strappare il servizio al rivale e servire per il primo set, chiuso con un ace. Il copione non cambia nel secondo set, in cui Kohlschreiber ottiene subito il break (nel terzo game) che gli consente di tenere la testa avanti nel punteggio, giocando con maggior disinvoltura e freschezza atletica. Fognini cala invece alla distanza, anche per un problema all'avambraccio, non ha ulteriori occasioni e si arrende con lo score di 6-3, contro un avversario che domani avrà l'occasione di aggiudicarsi il titolo di Kitzbuhel nella sfida al portoghese Joao Sousa, che oggi ha sconfitto con un doppio tie-break l'austriaco Sebastian Ofner.

Ofner (WC) - Sousa 6-7(4) 6-7(4)

Kohlschreiber - Fognini (2) 5-7 3-6