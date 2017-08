ATP Washington - Fuori Raonic, avanzano Nishikori e A.Zverev

Foto ATP

Fuori, a Washington, la terza testa di serie del torneo. Milos Raonic si ferma ai quarti, battuto dal padrone di casa Jack Sock. Non basta, al colosso canadese, il consueto concerto di servizio e dritto. Sock gioca con grande attenzione i punti che indirizzano la contesa e si impone al tramonto 75 64. Kei Nishikori rischia, invece, la prematura eliminazione, ma strappa il tie-break del secondo set 10 punti a 8 e da lì costruisce il suo ritorno vincente.

Convince, eccome, A.Zverev. Il teutonico demolisce il russo Medvedev e pone sul tavolo una candidatura importante. Termina, infine, l'avventura dell'indiano Bhambri, sorpresa a questo punto della competizione e bravo a trascinare al terzo Anderson.

Nella serata italiana sono in programma le due semifinali. Il citato Anderson affronta, per la quarta volta in carriera, Sock. Un'incollatura di vantaggio per l'alfiere a stelle e strisce, nel 2016, ad Auckland, 64 al terzo Sock. A seguire, Zverev - Nishikori. Interessante valutare la tenuta del tedesco contro uno straordinario ribattitore come il nipponico. Stile diverso, i colpi potenti e risolutivi di Zverev, la straordinaria elasticità di Nishikori. Un passo avanti il nativo di Amburgo.

QUARTER-FINALS

(2) WC [JPN] Kei Nishikori DEFEATS (WC) [USA] Tommy Paul 36 76(8) 64

(8) [USA] Jack Sock DEFEATS (3) WC [CAN] Milos Raonic 75 64

(5) [GER] Alexander Zverev DEFEATS [RUS] Daniil Medvedev 62 64

(15) [RSA] Kevin Anderson DEFEATS (Q) [IND] Yuki Bhambri 64 46 63

Il programma, dalle 20 ora italiana

SF (15) Kevin Anderson VS (8) Jack Sock

NOT BEFORE 22.00

SF (5) Alexander Zverev VS (2) WC Kei Nishikori