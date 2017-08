Atp Montreal 2017, il tabellone

Roger Federer. Fonte: Getty Images

Prende il via lunedì 7 agosto il primo Master 1000 della stagione tennistica estiva sul cemento nordamericano. Cornice, la Coupe Rogers di Montreal, quest'anno di scena nel Quebec, in una classica alternanza con Toronto, Ontario, dove invece si esibiranno le donne. E' il primo appuntamento di un certo livello dopo i Championships di Londra, in cui a trionfare è stato Roger Federer - per l'ottava volta - che vedrà però assenti per infortunio diversi grandi nomi del circuito, da Andy Murray e Novak Djokovic, passando per Stan Wawrinka e Marin Cilic.

Ci saranno invece Rafa Nadal e lo stesso Federer, tornato a giocare in Canada dopo anni di assenza, intenzionato a disputare il back to back con Cincinnati, prima di godersi una settimana di riposo alla vigilia degli US Open di New York. Il tabellone, come quello della maggior parte dei Masters 1000, è strutturato con sedici teste di serie, otto delle quali, le prime, godranno di un bye al primo turno. Apre il seeding Rafa Nadal, numero uno, che al debutto potrebbe incrociare il croato Borna Coric, a sua volta impegnato contro un qualificato nella prima partita del suo torneo. Più avanti ecco l'americano John Isner, subito opposto all'argentino Juan Martin Del Potro, per un terzo turno per il quale lotterà anche il giovane canadese Denis Shapovalov, titolare di una wild card. Il mancino di Manacòr dovrebbe poi trovare in quarti uno tra il belga David Goffin e il canadese Milos Raonic: nessuno dei due è in grandi condizioni di forma, ed entrambi dovranno fare attenzione alle mine vaganti disseminate sui rispettivi percorsi, come lo spagnolo Feliciano Lopez e il russo Daniil Medvedev. Il terzo ottavo del seeding è aperto dal tedesco Alexander Zverev, qui testa di serie numero quattro, impegnato con ogni probabilità con il francese Richard Gasquet al secondo turno e in ottavi con Nick Kyrgios, a condizione che l'australiano sia in grado di giocare (Troicki primo ostacolo, poi uno tra l'azzurro Paolo Lorenzi e il giovane statunitense Frances Tiafoe). La parte alta si chiude con un eventuale ottavo tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il francese Jo-Wilfried Tsonga: sfida tutt'altro che scontata però, perchè il primo ha sulla sua strada il russo Karen Kachanov e il sudafricano Kevin Anderson, mentre il secondo dovrà venire a capo di uno tra lo statunitense Sam Querrey e il lussemburghese Gilles Muller.

Presidia invece la parte bassa del tabellone di Montreal il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero sette, attualmente in calo di rendimento dopo un buon inizio di stagione. Dimitrov avrà un bye al primo turno, poi ecco il tedesco Mischa Zverev o un qualificato, per garantirsi un ottavo di finale con il ceco Tomas Berdych, costretto a superare prima il georgiano Nikoloz Basilashvili, poi uno tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l'olandese Robin Haase. A caccia di riscatto anche il francese Lucas Pouille, numero tredici, all'esordio con lo statunitense Jared Donaldson, prima di un eventuale derby transalpino con Benoit Paire (impegnato al debutto con Donald Young). In ottavi, Pouille potrebbe incontrare l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero tre, che al secondo turno se la vedrà con l'argentino Diego Schwartzman o con un qualificato. Scorrendo il tabellone, compare la sagoma di Kei Nishikori, giapponese numero cinque del seeding, subito al via con il vincente del match di primo turno tra l'americano Steve Johnson e il francese Gael Monfils, con lo spagnolo Roberto Bautista Agut già proiettato verso gli ottavi di finale, tra bye e sfida a Ryan Harrison (o a un qualificato). Chiude il tabellone Roger Federer. Lo svizzero, che dona lustro e prestigio a un torneo altrimenti soporifero, godrà ovviamente di un bye al primo turno, per poi sfidare una delle due wild cards canadesi presenti nella parte bassa, vale a dire Vasek Pospisil e Peter Polansky. In ottavi il fuoriclasse svizzero potrebbe affrontare l'americano Jack Sock, che ha davanti a sè un qualificato, poi il vincente dello scontro generazionale tra lo spagnolo David Ferrer e il britannico Kyle Edmund. L'accoppiamento degli ottavi di finale di Montreal 2017, qualora dovesse essere rispettato l'ordine delineato dalle teste di serie:

Nadal (1) - Isner (14)

Goffin (9) - Raonic (6)

A. Zverev (4) - Kyrgios (16)

Carreno Busta (11) - Tsonga (8)

Dimitrov (7) - Berdych (10)

Pouille (13) - Thiem (3)

Nishikori (5) - Bautista Agut (12)

Sock (15) - Federer (2)