Atp Kitzbuhel, titolo a Kohlschreiber

Philipp Kohlschreiber. Fonte: LiveTennis

E' Philipp Kohlschreiber ad aggiudicarsi l'edizione 2017 del torneo di Kitzbuhel, Atp 250 che si disputa sulla terra rossa della nota località austriaca. Il tedesco ha sconfitto oggi in finale il portoghese Joao Sousa, battuto con lo score di 6-3 6-4. Per il teutonico si tratta dell'ottavo titolo in carriera, il primo da Monaco di Baviera 2016, il sesto sulle superfici lenti, il secondo a Kitzbuhel. Nulla da fare per Sousa, k.o. dopo essere stato in vantaggio nel secondo set, alla seconda finale persa dell'anno, dopo quella sul cemento di Auckland contro l'americano Jack Sock.

L'avvio di partita segue l'andamento dettato dai turni di servizio, con Kohlschreiber più propositivo rispetto alla semifinale disputata con Fabio Fognini. Il tedesco non disdegna di venirsi a prendere il punto a rete appena ne ha l'opportunità, risultando anche più efficace in risposta. Nel sesto game l'aggressività del teutonico conduce al break, ottenuto con un'accelerazione di diritto e conseguente smash, ma nel gioco successivo il lusitano ha l'occasione per rimettere il punteggio in parità: niente da fare, perchè Kohlschreiber annulla una palla break e trova vincenti di dritto e al servizio. Sousa sembra comunque salire di colpi, sia alla battuta che di rimbalzo, ma gli scambi prolungati premiano il tedesco che, anche grazie a qualche errore non forzato di troppo dell'avversario, si aggiudica il primo set con lo score di 6-3. Nel secondo parziale il portoghese sale immediatamente 3-1, togliendo il servizio al tedesco nel quarto gioco, con una bella risposta in controtempo. Ma si tratta di un lampo isolato, perchè nel game successivo Kohlschreiber strappa a sua volta il servizio al lusitano, che incappa in un decisivo passaggio a vuoto (da 3-1 a 3-4 con break per il rivale), sbagliando molto di dritto. La finale però non è ancora finita, perchè Sousa ha ancora un paio di occasioni, sia sul 4-3 30-30, che sul 5-4, game in cui il tedesco annulla un palla break, prima di chiudere i conti con un attacco di dritto su cui il lusitano non riesce a mettere in campo il passante.

