ATP Los Cabos, titolo a Querrey

Sam Querrey si aggiudica il torneo di Los Cabos, superando Thanasi Kokkinakis in tre set. 63 36 62, questo il punteggio finale. Continua il periodo d'oro per il califfo di San Francisco, reduce dalla semifinale ai Championships, dopo il successo inatteso con Rafa Nadal. Per Kokkinakis, esperienza comunque positiva, il ritorno ad alto livello dopo mesi difficili, a caccia di un'adeguata condizione e di sensazioni importanti.

A creare il primo solco è la consistenza al servizio di Querrey. Bordate che impattano sul campo nemico e bloccano la mente di Kokkinakis. Nel parziale d'apertura, Sam perde due quindici in battuta, la sua forza contamina il gioco dell'australiano, mortificato dall'impossibilità di avvicinarsi ad una possibile rottura. Nel quarto game, il break che decide il set, Thanasi rimanda l'epilogo, è a un passo dal baratro, ma d'orgoglio replica. Non basta, 63. Il contesto muta poco dopo, un maggior numero di prime in campo consente a Kokkinakis di restare quantomeno incollato al rivale. Arriva anche il primo mini-passaggio a vuoto di Querrey. Da una situazione di vantaggio si espone, palla break che il 21enne di Adelaide trasforma. Il 2/9 con la seconda certifica le difficoltà momentanee dell'americano. Medesimo punteggio, a festeggiare è l'altro angolo. 63 Kokkinakis, terzo e decisivo parziale.

Querrey recupera la sua "regalità" pallina alla mano - 85% con la prima, 78% con la seconda - e di fatto blinda la vittoria nelle fasi d'avvio. Un filotto che prende forma anche in risposta, un break per staccare Kokkinakis, per sopire l'ardore giovanile dell'australiano. Campanello d'allarme al settimo gioco, Querrey cancella incertezze e timori, firmando il secondo titolo dopo quello di Acapulco. 62.

Querrey - Kokkinakis 63 36 62