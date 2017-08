Atp Montreal, Del Potro piega Isner. Avanti Gasquet

Juan Martin Del Potro in azione a Montreal. Fonte. Getty Images

Il match più atteso tra quelli in programma nel primo turno del Master 1000 di Montreal, torneo canadese che apre la stagione dei big sul cemento nordamericano, vedeva opposti ieri, in sessione serale, John Isner, testa di serie numero quattordici del seeding, e Juan Martin Del Potro, mina vagante della parte alta del tabellone. A spuntarla è stato l'argentino di Tandil, con un doppio 7-5, che ha messo fine alla lunga striscia di vittorie del gigante statunitense, reduce dai trionfi di Newport (erba) e Atlanta (cemento). Due break ottenuti entrambi nell'undicesimo game hanno consegnato l'incontro all'argentino, che ora affronterà il vincente del match odierno tra il giovane canadese Denis Shapovalov e il brasiliano Rogerio Dutra Silva.

Juan Martin Del Potro. Fonte: Getty Images

Negli altri incontri disputatisi in sessione serale, da segnalare la vittoria del francese Richard Gasquet, che ha faticato per due set contro la wild card di casa Brayden Schnur, prima di dilagare nel terzo. Tra le teste di serie, avanti anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero dodici del tabellone di Montreal, che si è sbarazzato in due set dell'americano Tim Smyczek. Avanti di grinta e orgoglio l'argentino Diego Schwartzman, che ha superato al terzo il giovane statunitense Reilly Opelka, proveniente dalle qualificazioni. Eliminato anche un altro Next Gen Player, il russo Daniil Medvedvev, spazzato via senza troppi complimenti dal transalpino Adrian Mannarino. Infine, sul campo centrale, derby canadese tra due wild card: Peter Polansky e Vasek Pospisil, con il primo vincitore in due set e ora prossimo avversario di Roger Federer al secondo turno. I risultati degli incontri della sessione serale della prima giornata della Coupe Rogers di Montreal:

Del Potro - Isner (14) 7-5 7-5

Medvedev - Mannarino 3-6 1-6

Schnur (WC) - Gasquet 6-7(5) 7-5 1-6

Schwartzman - Opelka (Q) 6-3 6-7(2) 6-4

Smyczek - Bautista Agut (12) 6-7(4) 1-6

Polansky (WC) - Pospisil (WC) 7-5 6-2