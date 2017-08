ATP Montreal, il programma di martedì

Source: Tasos Katopodis/Getty Images North America

A Montreal, si completa il primo turno. Il campo principale accoglie Berdych e Thiem. Il ceco, fuori in semifinale a Los Cabos, affronta Basilashvili, alla prima fermata sul cemento. Un solo precedente, a Vienna nel 2016, sigillo georgiano. L'austriaco, invece, trova Schwartzman, certamente più competitivo su altra superficie. 3-0 Thiem al momento, a Rio, in stagione, 62 63. Dopo il KO a Washington, con Anderson, Dominic punta a ritagliarsi uno spazio tra i grandi. Per l'argentino, secondo impegno, al via W con Opelka. Nel mezzo, altre due partite: la wild card Shapovalov sfida Dutra Silva, il padrone di casa Sock "pesca" Herbert.

Sul Banque Nationale, Feliciano Lopez osserva il talentuoso Chung, esame nipponico per Goffin. Il belga deve risalire la china. Assente nella porzione su erba, alterno ad Umago e Gstaad - 2T - inizia la sua campagna sul cemento. Sugita è avversario da non sottovalutare. Titolo ad Antalya nella parentesi in verde del giapponese. Anderson parte favorito con Sela, Donaldson, dopo il successo con Pouille, duella con un altro francese, l'indecifrabile Paire.

Sul campo 9, Coric e il LL Youzhny, ma soprattutto Sam Querrey. Titolo a Los Cabos - finale con il ritrovato Kokkinakis - ora Millot. Proprio in Messico, confronto tra i due ed assolo americano. A rifinire il programma, i due incontri del campo 5. Spicchio d'azzurro, il veterano Lorenzi incrocia la racchetta con il giovane Tiafoe. Eliminazioni premature ad Atlanta e Los Cabos, il tennista a stelle e strisce cerca l'acuto. Pronostico aperto. Carreno Busta, undicesima testa di serie, gioca invece con Khachanov.

Il programma

COURT CENTRAL STARTS AT 12:30 PM

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS (10) Tomas Berdych

NOT BEFORE 2:30 PM

1ST RD (WC) Denis Shapovalov VS Rogerio Dutra Silva

NOT BEFORE 6:30 PM

1ST RD (15) Jack Sock VS (Q) Pierre-Hugues Herbert

2ND RD Diego Schwartzman VS (3) Dominic Thiem

BANQUE NATIONALE STARTS AT 12:30 PM

1ST RD Feliciano Lopez VS Hyeon Chung

1ST RD (9) David Goffin VS Yuichi Sugita

1ST RD Kevin Anderson VS (Q) Dudi Sela

NOT BEFORE 6:30 PM

2ND RD Jared Donaldson VS Benoit Paire

COURT 9 STARTS AT 12:30 PM

1ST RD Borna Coric VS (LL) Mikhail Youzhny

1ST RD Sam Querrey VS (Q) Vincent Millot

COURT 5 STARTS AT 12:30 PM

1ST RD Paolo Lorenzi VS Frances Tiafoe

1ST RD (11) Pablo Carreno Busta VS Karen Khachanov