ATP Montreal - Il programma: la prima di Federer e Nadal

Source: Pool/Getty Images Europe

Il debutto di Roger Federer e Rafael Nadal colora il mercoledì canadese. Entrambi impugnano la racchetta dopo la parentesi londinese, occorre quindi trovare il giusto feeling con una superficie diversa. Il cemento mette a dura prova il fisico, logora corpo e mente. Lo svizzero è il primo a scendere in campo, affronta sul centrale Peter Polansky, presente grazie ad una wild card. Secondo incrocio tra i due, il primo proprio in Canada, nel 2014. 62 60 Federer. Nadal, invece, si trova nella sessione serale. Gioca con Borna Coric. Precedenti sfavorevoli, due battute d'arresto in tre apparizioni. Nel 2016, a Cincinnati, 61 63 per il croato. Rafa ha l'occasione per tornare al comando della classifica ATP, serve un filotto a Montreal, tre vittorie per riscrivere la graduatoria. Sul medesimo rettangolo, Shapovalov - Del Potro e Mannarino - Coric.

Sul Banque Nationale, Nishikori - Monfils. A Rio, lo scorso anno, assolo nipponico. Gael insegue il primo sigillo contro Nishikori, semifinalista a Washington la scorsa settimana. Insidia tedesca per Grigor Dimitrov, fuori prematuramente al Citi Open con Medvedev. A Rotterdam, W Dimitrov - 64 al terzo - M.Zverev è però giocatore d'attacco, difficile da contenere. Il minore dei fratelli Zverev, Alexander, sfida poi Gasquet. Confronto n.3 in stagione, marcia trionfale per il campioncino teutonico. Successo in finale a Montpellier, replica in semifinale ad Halle. A.Zverev rientra certamente nel novero dei favoriti, a sottolineare la sua confidenza con la superficie il titolo a Washington. Querrey - per la settima volta in carriera - trova Tsonga. 4-2 per il francese, ma a Wimbledon urrah americano. Corsa vincente a Los Cabos, Querrey parte con un minimo vantaggio. Goffin - Chung in chiusura.

Sul 9, Harrison - Bautista Agut, Sock - Ferrer, ma soprattutto Lorenzi - Kyrgios. Bel debutto, di carattere e sacrificio, con Tiafoe, ora scoglio australiano. Lorenzi può sfruttare la luna alterna di Kyrgios, ovviamente tennista di altra caratura, specie su questi campi. Primo turno al Queen's, a Wimbledon e a Washington, cenni di risveglio qui a Montreal per Kyrgios.

Sul 5, a completare il quadro, Haase - Escobedo, Carrero Busta - Anderson.

COURT CENTRAL STARTS AT 12:30 PM (Italia +6)

2ND RD (WC) Peter Polansky VS (2) Roger Federer

NOT BEFORE 2:30 PM

2ND RD (WC) Denis Shapovalov VS Juan Martin del Potro

NOT BEFORE 6:30 PM

2ND RD (1) Rafael Nadal VS Borna Coric

2ND RD Adrian Mannarino VS (6) Milos Raonic

BANQUE NATIONALE STARTS AT 12:30 PM

2ND RD (5) Kei Nishikori VS Gael Monfils

2ND RD (7) Grigor Dimitrov VS Mischa Zverev

2ND RD (4) Alexander Zverev VS Richard Gasquet

NOT BEFORE 6:30 PM

2ND RD Sam Querrey VS (8) Jo-Wilfried Tsonga

2ND RD (9) David Goffin VS Hyeon Chung

COURT 9 STARTS AT 12:30 PM

2ND RD Ryan Harrison VS (12) Roberto Bautista Agut

NOT BEFORE 2:30 PM

2ND RD (15) Jack Sock VS David Ferrer

2ND RD Paolo Lorenzi VS (16) Nick Kyrgios

COURT 5 STARTS AT 12:30 PM

2ND RD Robin Haase VS (LL) Ernesto Escobedo

2ND RD (11) Pablo Carreno Busta VS Kevin Anderson