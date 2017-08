ATP Montreal, il programma: Federer - Ferrer, Kyrgios sfida A.Zverev

Terzo turno a Montreal. Otto incontri di singolare, equamente suddivisi tra campo centrale e Banque Nationale. Federer e Nadal affrontano il secondo impegno canadese, dopo un esordio privo di reali difficoltà. Successi di larga misura con Polansky - Federer - e Coric - Nadal. Lo svizzero, nella sessione diurna, attende oggi Ferrer. Due veterani del circuito, sedici precedenti, percorso netto per Federer, ovviamente favorito anche qui. La superficie veloce dilata il divario tra i due. Bravo Ferrer a superare Sock e a tornare al successo in precedenza a Bastad, sulla terra, ma Federer appare muro invalicabile. Nadal, nella sessione serale, non trova invece Del Potro, ma la wild card Shapovalov. Talento accecante, lampi di tennis. Primo incrocio tra i due, la consistenza di Rafa chiude la porta a possibili ribaltoni.

Ad aprire la giornata, Gael Monfils. Il transalpino gioca con lo spagnolo Bautista Agut. Intrigante il confronto tra Kyrgios e A.Zverev. Dopo il titolo a Washington, avvio complesso per il campioncino teutonico, a un passo dalla sconfitta con Gasquet. Reazione di carattere. Terzo match nel 2017 tra Kyrgios e Zverev, 2-0 per l'australiano, uno-due tra Indian Wells e Miami. Il ritorno di Kyrgios ad alto livello - nessun problema con Lorenzi - accende la sfida.

Sul Banque Nationale, Donaldson duella con Schwartzman. Al termine, spazio a Grigor Dimitrov. Superato l'esame M.Zverev - in tre set - il bulgaro osserva Haase, tennista in grado di togliersi soddisfazioni importanti non solo sull'erba. Ramos Vinolas ed Escobedo, queste le vittime di Haase, pronto ora a sgambettare Dimitrov. Querrey ed Anderson si affrontano per la quindicesima volta, con l'americano in vantaggio 9-5. A Wimbledon, 5 set, sigillo americano. Nel 2010, in Canada, W Anderson. Sono entrambi in salute, Anderson viene dalla finale di Washington, Querrey dal titolo di Los Cabos. Chiusura con Chung - Mannarino.

Il programma

COURT CENTRAL STARTS AT 12:30 PM (Italia +6)

3RD RD Gael Monfils VS (12) Roberto Bautista Agut

NOT BEFORE 2:30 PM

3RD RD David Ferrer VS (2) Roger Federer

NOT BEFORE 6:30 PM

3RD RD (4) Alexander Zverev VS (16) Nick Kyrgios

3RD RD (1) Rafael Nadal VS (WC) Denis Shapovalov

BANQUE NATIONALE STARTS AT 12:30 PM

3RD RD Jared Donaldson VS Diego Schwartzman

3RD RD (7) Grigor Dimitrov VS Robin Haase

NOT BEFORE 3:00 PM

3RD RD Kevin Anderson VS Sam Querrey

NOT BEFORE 6:30 PM

3RD RD Hyeon Chung VS Adrian Mannarino