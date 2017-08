ATP Montreal, il programma dei quarti: Federer sfida Bautista Agut

Source: Minas Panagiotakis/Getty Images North America

Resiste Federer, abdica Nadal. Il terzo turno muta l'orizzonte canadese, offre la ribalta ad inattesi protagonisti. Federer si salva e mantiene il ruolo di favorito, ma la recita con Ferrer è in tono minore. Recupera da un set sotto, si aggrappa alle sue certezze. Oggi, alle 20.30, ora italiana, incrocia la racchetta con Bautista Agut, superato nelle precedenti sei sfide. A Miami, annata corrente, doppio tie-break svizzero. Bautista è giocatore solido, come dimostra la vittoria con Monfils, dopo un'apertura non certo semplice, in balia del dirompente francese. Parte in vantaggio Federer, ma deve cancellare le titubanze di ieri.

Il primo match di giornata oppone Haase e Schwartzman. L'olandese approda ai quarti dopo l'affermazione in tre con Dimitrov, ulteriore attestato di forza. Vanta quattro sigilli con l'argentino, certo più a suo agio sulla terra, ma comunque in grado di regolare tennisti di prima fascia come Thiem e di cancellare uno 06 d'avvio per spegnere Donaldson. Nel 2017, a Budapest, 61 63 Haase.

Nella notte italiana, Shapovalov, idolo di casa, ancor più dopo il trionfo con Nadal, attende Mannarino. Il canadese cavalca l'onda positiva, il transalpino, di contro, trae forza dal suo percorso (W con Raonic al 2T, poi Chung). Infine, incontro interessante tra Anderson ed A.Zverev. Finalisti a Washington, urrah teutonico, si ritrovano a Montreal. 3-0 Zverev nel computo totale - nei mesi scorsi, firma anche a Roma - ma Anderson è in condizione e può comunque creare grattacapi. L'assolo con Querrey sottolinea la vena del sudafricano. Zverev, reduce dallo schiaffo a Kyrgios, ha un'incollatura al via.

Il programma

COURT CENTRAL STARTS AT 12:30 PM (Italia +6)

QF Robin Haase VS Diego Schwartzman

NOT BEFORE 2:30 PM

QF (12) Roberto Bautista Agut VS (2) Roger Federer

NOT BEFORE 6:30 PM

QF (WC) Denis Shapovalov VS Adrian Mannarino

QF (4) Alexander Zverev VS Kevin Anderson