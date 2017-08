ATP Montreal - Federer e A.Zverev a caccia della finale, Shapovalov e Haase per la sorpresa

A Montreal, è tempo di semifinali. Penultima giornata del torneo canadese, incombe il 1000 di Cincinnati. Due teste di serie ancora in corsa, la seconda, Roger Federer, e la quarta, Alexander Zverev. Lo svizzero apre la giornata sul cemento americano, affronta per la seconda volta in carriera Robin Haase. Poco indicativo l'incontro in archivio, lontano nel tempo e su altra superficie. Assolo in Davis dell'elvetico. Non è un Federer d'eccellenza, questo è chiaro a tutti. Di ritorno con Ferrer, puntuale con Bautista. Vince, senza destare impressione. Il campionissimo ama di certo altre condizioni, preferisce Cincinnati a Montreal, ma resta comunque il favorito nella corsa al titolo. Haase è un buon test, l'olandese vanta un percorso nobile. Successi con regolaristi come Schwartzman e Ramos, con tennisti dalla pallina pesante come Escobedo, e con talenti alla Dimitrov.

La seconda semifinale è in programma invece nella notte italiana. Zverev gioca con la sorpresa Shapovalov. Prova di maturità, ieri, per il canadese, affermazione da un set sotto contro Mannarino, dopo i precedenti exploit con Del Potro e Nadal. L'accecante bagaglio tecnico rischia di contaminare un pronostico scritto, Zverev mantiene, all'alba del match, un'incollatura di vantaggio. Il tedesco ha in bacheca il titolo di Washington ed appare perfettamente centrato. I sigilli con Kyrgios ed Anderson rafforzano la sua candidatura ad anti-Federer. Interessante, comunque, seguire l'evolversi della contesa.

Il programma - Italia +6 ore

NOT BEFORE 3:00 PM

SF Robin Haase VS (2) Roger Federer

NOT BEFORE 8:00 PM

SF (WC) Denis Shapovalov VS (4)

Alexander Zverev