Alexander Zverev - Roger Federer in diretta, LIVE ATP Montreal (22:00)

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Alexander Zverev e Roger Federer, valido per la finale della Rogers Cup 2017, in corso a Montreal. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia.

Si gioca nel "Court Central" - campo centrale - alle 16.00 ora locale, 22.00 ora italiana.

E' riduttivo parlare di Roger Federer, si rischia sempre di cadere nella banalità più totale. Un campione infinito, che ha saputo reinventarsi ed aggiornarsi alla veneranda età di 35 anni nell'anno dei 36. Bye al 1T, poi passeggiata di salute contro Polansky, arato 6-2 6-1. 3T non facile contro il miglior Ferrer della stagione: l'iberico vince il 1° set - interrompendo la striscia di 32 set consecutivi di Federer, iniziata ad Halle - ma cede 6-4 6-2 nei due successivi. Chiururgico ai QF contro Bautista Agut - doppio 6-4 - intelligente a piegare Haase in SF. Adesso, insidia Zverev.

Alexander Zverev è il diamante prezioso della Next Gen, il rubino sgrezzato in un mare di rubini grezzi. Colonna portante del tennis del futuro, Sascha continua a stupire per la sua precocità e maturità; top ten, statua di sale. Il teutonico - dopo il bye al 1T - ha estromesso Gasquet non senza faticare. Dopo aver vinto il primo, ha perso il secondo e si è regalato l'acuto solo al tie-break del terzo. Sfida stellare al 3T con Kyrgios, terminata in due veloci set causa anche i problemi fisici dell'oceanico. Nessun problema ai QF con il solido battitore Anderson, punzecchiato al momento giusto e superato 7-5 6-4. Altro saggio di talento e forza psicologica contro la sorpresa Shapovalov, ora finale con Federer.

Sono 3 i precedenti tra i due tennisti, tutti - ovviamente - molto recenti. Due vittorie per Federer, una per Zverev Jr, l'ultima maturata nel giardino di Halle. Roger è un treno, alza il livello del suo gioco e mette alle corde Sascha, incapace di reagire alla lezione impartitagli dall'elvetico; finisce 6-1 6-3. Proprio ad Halle, nel 2016, Zverev lo aveva battuto, mentre pochi mesi prima cedeva agli Internazionali di Roma.

