ATP Cincinnati - Avanzano Isner e Muller, fuori Fabbiano

Alexander Zverev batte, nettamente, Roger Federer a Montreal, vendicando la debacle di Halle. L'attenzione si sposta ora sul torneo di Cincinnati, altro 1000 di estrema importanza nel circuito ATP. Ieri, primi battiti per quel concerne il tabellone principale, con due possibili protagonisti all'esordio. John Isner, quattordicesima testa di serie, liquida il serbo Troicki in due set, con il punteggio di 76 64. Fatica, non poco, Gilles Muller. Il lussemburghese concede il secondo parziale all'americano Ryan Harrison e riesce a sbrigare la pratica solo al prolungamento del terzo.

Ad affiancare le due partite di primo turno, diverse sfide di qualificazione. Manca l'approdo nel main draw il nostro Thomas Fabbiano. L'azzurro cede a Krueger, 60 64. Nel confronto di maggior interesse, Youzhny ferma l'alterno Gulbis. Buona partenza del lettone, suo il set d'apertura, 64. Prepotente ritorno russo, 61 64 e partita agli archivi. Dolgopolov non sbaglia contro Mackenzie, J.Sousa, prima testa di serie del tabellone di qualificazione, controlla il croato Pavic.

La wild card Eubanks si impone su Tipsarevic - 63 64 - l'australiano Patrick Smith ha la meglio su C.Harrison, infine, il teutonico Marterer, con doppio tie-break, supera l'indiano Ramanathan.

I risultati

ROUND OF 64

(14) [USA] John Isner DEFEATS [SRB] Viktor Troicki 76(3) 64

(16) [LUX] Gilles Muller DEFEATS [USA] Ryan Harrison 64 57 76(3)

2ND ROUND QUALIFYING

(1) [POR] Joao Sousa DEFEATS (Alt) [CRO] Ante Pavic 64 62

(WC) [USA] Christopher Eubanks DEFEATS (3) [SRB] Janko Tipsarevic 63 64

(5) [UKR] Alexandr Dolgopolov DEFEATS (WC) [USA] Mackenzie McDonald 63 64

[USA] Mitchell Krueger DEFEATS (11) [ITA] Thomas Fabbiano 60 64

(12) [RUS] Mikhail Youzhny DEFEATS (PR) [LAT] Ernests Gulbis 46 61 64

(14) [GER] Maximilian Marterer DEFEATS [IND] Ramkumar Ramanathan 76(6) 76(2)

[AUS] John-Patrick Smith DEFEATS (Alt) [USA] Christian Harrison 26 63 63