ATP Cincinnati, il programma di lunedì: Fognini sfida Medvedev - Source: David Ramos/Getty Images Europe

Giornata di primo turno a Cincinnati. Ieri un antipasto, con i successi di Isner e Muller, oggi il grosso del programma, in attesa dei big. Sam Querrey, titolo a Los Cabos, KO al terzo turno a Montreal con Anderson, affronta il connazionale Kozlov nel primo incontro maschile sul Centrale. Nella notte italiana, Gael Monfils, fermato da Bautista Agut in Canada, dopo uno scoppiettante avvio (dominante il francese nel primo set), trova Eubanks, al tabellone principale grazie ai successi con Fratangelo e Tipsarevic.

Sul Grandstand, al termine del match tra Young e Paul, scintilla azzurra. Primo impegno sul cemento per Fabio Fognini, fermo dalla semifinale in rosso di Kitzbuhel. Insidia russa, c'è il talento Medvedev, subito eliminato a Montrel - KO con Mannarino - ma ai quarti a Washington in precedenza. Interessante anche l'incrocio tra M.Zverev e Fernando Verdasco. 4-0 per lo spagnolo, ma ultimo precedente datato 2008. Per Zverev, breve campagna a Montreal, disco rosso con Dimitrov, per Verdasco, pesante debacle a Los Cabos con Millot.

Sul campo n.3, Richard Gasquet gioca con il qualificato John Patrick Smith. Lopez e Chung, sul medesimo rettangolo, duellano per la terza volta in stagione. Equilibrio all'alba del confronto odierno: sigillo spagnolo a Houston, replica del sudcoreano a Montreal. Entrambe le partite decise al terzo set. Infine, Tiafoe, speranza americana, lotta con Marterer.

A rifinire il programma, sul campo n.10 Krueger - Paire e Edmund - Sousa, sul 4 Karlovic - Vesely.

Il programma

CENTER STARTS

1ST RD (WC) Stefan Kozlov VS (15) Sam Querrey

NOT BEFORE 8:30 PM

1ST RD (Q) Christopher Eubanks VS Gael Monfils

GRANDSTAND STARTS

1ST RD Donald Young VS (WC) Tommy Paul

1ST RD Fabio Fognini VS Daniil Medvedev

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD Mischa Zverev VS Fernando Verdasco

STADIUM 3 STARTS

1ST RD Richard Gasquet VS (Q) John-Patrick Smith

1ST RD Feliciano Lopez VS Hyeon Chung

1ST RD (WC) Frances Tiafoe VS (Q) Maximilian Marterer

COURT 10 STARTS

1ST RD (Q) Mitchell Krueger VS Benoit Paire

1ST RD Kyle Edmund VS (Q) Joao Sousa

COURT 4 STARTS

1ST RD Ivo Karlovic VS Jiri Vesely