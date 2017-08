ATP Cincinnati, i risultati

Il cemento americano respinge gli alfieri di casa Italia. Fabio Fognini, dopo l'esordio vincente con Medvedev, non riesce a ribaltare il pronostico e cede in due set a Dominic Thiem, terza forza a Cincinnati. L'austriaco si impone 63 62, mantenendo le redini dell'incontro senza particolare fatica. Paolo Lorenzi spreca invece una ghiotta occasione. Gioca con lo spagnolo Carreno Busta, ma non trova il bandolo per acuire le difficoltà del rivale su questa superficie. Periodico 63 e Lorenzi saluta la competizione. Medesimo punteggio tra Isner e Paul, a festeggiare è il primo.

Si ferma Jo Tsonga. Il francese sbatte sul muro croato eretto da Ivo Karlovic. Dopo il 64 Ivo d'apertura, il transalpino riesce ad arrampicarsi al tie-break, accarezza il terzo parziale, ma capitola poi 11 punti a 9. Dopo un buon percorso a Montreal, disco rosso con Roger Federer, primo turno fatale a Roberto Bautista Agut. La wild card Donaldson chiude 76 63. Capitola, a sorpresa, anche il padrone di casa Jack Sock. Il nipponico Sugita festeggia 75 64.

Coric conferma le difficoltà sul cemento e alza bandiera bianca con Basilashvili - 63 76 - mentre tra Ferrer e Johnson è maratona lunga tre set. Avvio iberico, Ferrer domina il primo set. Johnson recupera le coordinate del suo tennis nel secondo, ha lo scatto giusto al tramonto e sembra poter condurre la contesa. L'epilogo è però ancora giallorosso, 63 Ferrer. Mannarino conduce corsa di rimonta con Haase - 26 76 62 - infine Ramos Vinolas pesca una vittoria scaccia crisi con Youzhny.

I risultati

ROUND OF 32

(3) [AUT] Dominic Thiem DEFEATS [ITA] Fabio Fognini 63 62

[CRO] Ivo Karlovic DEFEATS (8) [FRA] Jo-Wilfried Tsonga 64 76(9)

(14) [USA] John Isner DEFEATS (WC) [USA] Tommy Paul 63 63

ROUND OF 64

[AUS] Nick Kyrgios DEFEATS (9) [BEL] David Goffin 62 63

[ARG] Juan Martin del Potro DEFEATS (10) [CZE] Tomas Berdych 36 76(1) 60

(11) [ESP] Pablo Carreno Busta DEFEATS [ITA] Paolo Lorenzi 63 63

(WC) [USA] Jared Donaldson DEFEATS (12) [ESP] Roberto Bautista Agut 76(5) 63

[JPN] Yuichi Sugita DEFEATS (13) [USA] Jack Sock 75 64

[GEO] Nikoloz Basilashvili DEFEATS [CRO] Borna Coric 63 76(5)

(Q) [UKR] Alexandr Dolgopolov DEFEATS [RSA] Kevin Anderson 64 76(6)

[ESP] David Ferrer DEFEATS [USA] Steve Johnson 61 57 63

[RUS] Karen Khachanov DEFEATS [ARG] Diego Schwartzman 61 16 63

[FRA] Adrian Mannarino DEFEATS [NED] Robin Haase 26 76(8) 62

[ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS (Q) [RUS] Mikhail Youzhny 62 36 63