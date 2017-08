ATP Cincinnati, il debutto di Nadal e A.Zverev

Source: Matthew Stockman/Getty Images North America

Il campo centrale accoglie, nella giornata odierna, i principali favoriti nella corsa al titolo. Nella notte italiana, Rafa Nadal affronta Richard Gasquet. Incrocio n.16, Rafa guida 14-1, unico sigillo transalpino nel 2003. Con il forfait di Federer, problemi alla schiena, strada spianata per lo spagnolo, questione di giorni per certificare il ritorno alla prima posizione della classifica mondiale. Numeri e campo, perché, dopo la battuta d'arresto con Shapovalov, Rafa vuole tornare a recitare da re. Il suo rivale principe scende in campo poco prima. A.Zverev sfida Frances Tiafoe. Due successi in archivio contro l'americano, una striscia vincente prolungata. Non perde dal match di Wimbledon con Raonic, due titoli consecutivi, Washington e Montreal. Tracce di futuro. In apertura, invece, Dimitrov - Feliciano Lopez. Bilancio in equilibrio, 2-2. In semifinale, al Queen's, assolo di Lopez in tre. Dodici mesi fa, a Cincinnati, 76 al terzo Dimitrov.

Sul Grandstand, Del Potro, reduce dalla buona prova con Berdych, attende il qualificato Krueger, Sam Querrey duella con il francese Mannarino. Il rettangolo n.3 accoglie tre partite. Ferrer, bravo a superare Johnson, ha un'opportunità favorevole con Tipsarevic, da circoletto rosso, poi, Kyrgios - Dolgopolov. L'australiano è in palla, come dimostra la firma d'autore con Goffin. L'ucraino una sorpresa. Dalle qualificazioni alla pennellata con Anderson, può porre interrogativi a Kyrgios. Ramanathan - Donaldson a chiudere il cerchio.

Sul 10, Carreno Busta - M.Zverev e Harrison - Basilashvili, sul 4 tracce d'Italia. Fabbiano, fermato al secondo turno di qualificazione e ripescato da LL, fronteggia Khachanov. Approccio convincente con Schwartzman, russo favorito. Muller parte in vantaggio con Ramos Vinolas, infine, sul 7, Sugita - J.Sousa.

Il programma

CENTER STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (7) Grigor Dimitrov VS Feliciano Lopez

2ND RD (WC) Frances Tiafoe VS (4) Alexander Zverev

NOT BEFORE 8:30 PM

2ND RD (1) Rafael Nadal VS Richard Gasquet

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Mitchell Krueger VS Juan Martin del Potro

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD Adrian Mannarino VS (15) Sam Querrey

STADIUM 3 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD David Ferrer VS (LL) Janko Tipsarevic

2ND RD Nick Kyrgios VS (Q) Alexandr Dolgopolov

2ND RD (LL) Ramkumar Ramanathan VS (WC) Jared Donaldson

COURT 10 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (11) Pablo Carreno Busta VS Mischa Zverev

2ND RD (LL) Christian Harrison VS Nikoloz Basilashvili

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Karen Khachanov VS (LL) Thomas Fabbiano

2ND RD Albert Ramos-Vinolas VS (16) Gilles Muller

COURT 7 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Yuichi Sugita VS (Q) Joao Sousa