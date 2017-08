ATP Cincinnati - Nadal senza problemi, fuori a sorpresa A.Zverev

Source: Rob Carr/Getty Images North America

Frances Tiafoe, presente a Cincinnati grazie ad una wild card, regala la maggior sorpresa del mercoledì tennistico. Il giovane americano, in un match con vista sul futuro, brucia il teutonico A.Zverev, conducendo corsa di rimonta dopo l'iniziale 46. 63 64, tra secondo e terzo parziale, per interrompere la striscia del biondo tedesco, reduce dai titoli di Washington e Montreal. Un passaggio a vuoto naturale, dopo settimane a tutta, dal punto di vista fisico e mentale. Buona la prima, invece, per Rafa Nadal. Lo spagnolo, n.1 del torneo e prossimo n.1 ATP, non rischia contro Richard Gasquet, più volte maltrattato in carriera. 63 64 per il campione di Manacor.

In un confronto particolarmente interessante, Dimitrov contiene Feliciano Lopez e, in virtù delle diverse assenze, si candida a un possibile ruolo da protagonista. Discorso similare per Nick Kyrgios, bravo a superare l'ostacolo Dolgopolov. L'ucraino parte con miglior piglio e guadagna un piccolo vantaggio, prima della scarica australiana, decisiva nell'economia del set. Nel secondo, si segue a lungo l'ordine della battuta, è il tie-break a separare i due. 8 punti a 6 Kyrgios.

Carreno Busta, su una superficie non sua, regola M.Zverev, in leggero calo. Un altro spagnolo, Albert Ramos Vinolas, coglie la giornata negativa di Gilles Muller. Il lussemburghese paga mesi ad alto livello, concede qualcosa. 57 64 64. Del Potro sfrutta un secondo turno morbido con Krueger per rimettere la testa alla terza fermata di un 1000 di prim'ordine, mentre d'esempio è Ferrer. Lotta, suda, rincorre, ma piega Tipsarevic. Per due set, le variazioni del serbo incantano Ferrer, dominante nel parziale decisivo.

A completare il quadro, il sigillo di Donaldson con Ramanathan - 64 26 64 - e l'affermazione di Sugita con J.Sousa. Qui, invece, la cronaca del confronto tra Fabbiano e Khachanov.

I risultati

ROUND OF 32

(1) [ESP] Rafael Nadal DEFEATS [FRA] Richard Gasquet 63 64

(WC) [USA] Frances Tiafoe DEFEATS (4) [GER] Alexander Zverev 46 63 64

(7) [BUL] Grigor Dimitrov DEFEATS [ESP] Feliciano Lopez 76(5) 64

(11) [ESP] Pablo Carreno Busta DEFEATS [GER] Mischa Zverev 63 76(2)

[FRA] Adrian Mannarino DEFEATS (15) [USA] Sam Querrey 62 76(4)

[ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS (16) [LUX] Gilles Muller 57 64 64

[GEO] Nikoloz Basilashvili DEFEATS (LL) [USA] Christian Harrison 63 63

[ARG] Juan Martin del Potro DEFEATS (Q) [USA] Mitchell Krueger 64 64

(WC) [USA] Jared Donaldson DEFEATS (LL) [IND] Ramkumar Ramanathan 64 26 64

[ESP] David Ferrer DEFEATS (LL) [SRB] Janko Tipsarevic 64 67(5) 61

[RUS] Karen Khachanov DEFEATS (LL) [ITA] Thomas Fabbiano 62 62

[AUS] Nick Kyrgios DEFEATS (Q) [UKR] Alexandr Dolgopolov 63 76(6)

[JPN] Yuichi Sugita DEFEATS (Q) [POR] Joao Sousa 36 76(5) 61