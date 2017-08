ATP Cincinnati - Il programma: Dimitrov vs Del Potro, Nadal attende Ramos Vinolas

Source: Rob Carr/Getty Images North America

Terzo turno sul veloce di Cincinnati. Il campo centrale accoglie la prima testa di serie del torneo, Rafa Nadal. Buon avvio con Gasquet, nella notte italiana, derby di Spagna con Albert Ramos Vinolas. 3-0 Rafa al momento, nel 2017 sigillo a Monte-Carlo. Primo confronto sul cemento, distanza ampia. In precedenza, Frances Tiafoe, il giustiziere di A.Zverev, trova il connazionale Isner. Match difficile, occorre cogliere l'occasione, sfruttare l'apertura eventuale di Big John. Avvio per palati fini. Il braccio armato di Del Potro impatta con il pennello di Dimitrov. Passato a senso unico, 5-0 Delpo, corsaro anche sul rosso di Roma qualche mese fa. Affermazioni pesanti qui a Cincinnati, tagliando al primo turno con Berdych per il sudamericano, assolo con Feliciano Lopez per il bulgaro.

Sul Grandstand, secondo match giallorosso. L'eterno Ferrer incrocia la racchetta con Carreno Busta. All'Estoril, 63 63 Carreno in semifinale, Ferrer fiuta il riscatto. Dominic Thiem gioca invece con Mannarino. L'austriaco - terza testa di serie - ha una chance, ma attenzione al transalpino, puntuale con Querrey e in fiducia. Infine, Kyrgios. Mina vagante, talento alterno. Goffin e Dolgopolov, artisti ai piedi del ragazzo d'Australia. Ora un bombardiere come Karlovic (W con Tsonga al 2T).

Sugita e Khachanov si sfidano sul 3, ultimano il programma Basilashvili e Donaldson. Campo n.10, il via al termine del duello tra Suarez e Kuznetsova.

Il programma

CENTER STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (7) Grigor Dimitrov VS Juan Martin del Potro

3RD RD (14) John Isner VS (WC) Frances Tiafoe

NOT BEFORE 7:00 PM

3RD RD (1) Rafael Nadal VS Albert Ramos-Vinolas

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (11) Pablo Carreno Busta VS David Ferrer

NOT BEFORE 2:00 PM

3RD RD (3) Dominic Thiem VS Adrian Mannarino

3RD RD Nick Kyrgios VS Ivo Karlovic

STADIUM 3 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Yuichi Sugita VS Karen Khachanov

COURT 10 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Nikoloz Basilashvili VS (WC) Jared Donaldson